Генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин поздравил жителей региона с днем Иркутской области

Сергей Томшин, генеральный директор АО «Труд»

Иркутская область - регион, который на транспортной карте России занимает особое место. БАМ и Транссиб, протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет более 12 655 км. По этому показателю область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.

Дорожная отрасль является одной из ключевых в развитии экономики. С созданием безопасной транспортной инфраструктуры появляются новые рабочие места, значительно сокращается время перевозки пассажиров и грузов. С каждым новым километром жизнь людей становится комфортнее.

Сегодня АО «Труд» вносит свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Мы завершили непростой проект ликвидации известного автомобилистам «тещиного языка» на участке с 47-го по 56-й километр трассы «Байкал». Строим еще один важный объект - обход Усолья-Сибирского, который входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Мы гордимся тем, что наша работа приносит ощутимую поддержку региону и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения повышения комфорта передвижения для жителей Иркутской области.

Коллектив Акционерного общества «Труд» был и остается иркутским предприятием. И для нас главное - это честно трудится на своем месте. Мы любим наше Приангарье и желаем всем его жителям мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником!

Сергей Томшин, генеральный директор АО «Труд»