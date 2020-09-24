МЧС назвала населенные пункты, которые может подтопить из-за увеличения уровня Байкала

Названы населенные пункты, которые может подтопить при увеличении сброса с Иркутской ГЭС. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Экологи бьют тревогу. Переполнившиеся из-за интенсивных дождей в горах Селенга, главный приток озера, и еще сотня речек поменьше, повысили уровень озера. Теперь он близок к критическому, от этого уже страдает восточное побережье Байкала, подтапливает заповедные территории. Ученые говорят даже о том, что может ухудшиться качество воды в озере - из-за того, что топит район дельты Селенги. Энергетиков призывают максимально увеличить сброс воды в Ангару через Иркутскую ГЭС. Но уже сейчас из-за повышения массы воды, уходящей в нее в районе города, река поднялась и вплотную подступила к жилым кварталам. В МЧС оценивают обстановку как очень сложную. По свежим данным Росгидромета, в августе приток воды в озеро составил 115% от нормы, а в сентябре, по прогнозу, он может достигнуть 169%.

"В последние 2 месяца межведомственной рабочей группой по регулированию режимов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС был изменен режим работы Иркутского гидроузла со сбросом 2700 м3/с. По правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 метров ГЭС обязана перейти на режим работы пропуска до 4000 м3/с воды . Сейчас специалисты Иркутского УГМС уточняют прогноз притока в озеро Байкал на ближайший период, с учетом этого на заседании межведомственной рабочей группы будет рассмотрен вопрос изменения режимов работы ГЭС", - сообщают в ГУ МЧС региона.

Опасность - в застройке прибрежных территорий. Из-за этого, как только сброс воды с ГЭС в Иркутске превысит уровень 3200 м3/с, начнет топить низины в четырех крупных селах, расположенных по течению Ангары - в Хайрюзовке, Ангаре, Усть-Куде, Усть-Балее. Под удар стихии попадут и садоводства, в том числе и те, где постоянно живут люди - Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Тихий Плес, Локомотив, Коммунальник. Всего в зоне вероятного затопления расположены более 1,3 тысяч.

- В случае ухудшения оперативной обстановки для проведения аварийно-спасательных и других работ подготовлена группировка сил и средств – 380 человек, 67 единиц техники, 28 катеров и лодок, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.

Обстановку в Иркутске и его пригородах контролируют в КЧС региона и в администрации областного центра.