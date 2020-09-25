Одномоментная имплантация зубов в Иркутске отзывы

Фото: архив компании

Среди всех способов восстановления зубного ряда только дентальная имплантация или имплантация зубов в Иркутске полностью решает многочисленные проблемы, связанные с отсутствием зубов. Импланты полноценно восстанавливают жевательную функцию и красоту улыбки, отличаются исключительной прочностью и на порядок долговечнее любых протезов, не создают дискомфорта и ощущаются совершенно как собственные здоровые зубы. Неудивительно, что на имплантацию решается все большее число людей разного возраста, достатка, состояния здоровья.

Реально ли получить новые красивые зубы, при этом свести к нулю риск осложнений, да еще и максимально сократить число визитов в стоматологическую клинику? Методика одномоментной имплантации, которую предлагает стоматология Иркутска клиника дентальной имплантологии DI-Clinic, как раз позволяет это сделать. Многочисленные отзывы пациентов клиники свидетельствуют о том, что результаты такой имплантации их полностью устраивают.

Одномоментной методика называется потому, что в отличие от классической двухфазной схемы, постановка титанового стержня-импланта и надевание на него керамической коронки проводится одномоментно. Классическая же имплантация проходит в два этапа, разделяемых значительным промежутком времени.

Фото: архив компании

Нюанс в том, что одномоментная имплантация возможна не во всех случаях. Она возможна тогда, когда имплант ставится прямо в лунку только что удаленного зуба. Понятно, что удаляется зуб практически полностью разрушившийся/сломанный без возможности его восстановления. Одномоментная имплантация чаще всего показана при восстановлении зубов в зоне улыбки, а также в тех случаях, когда необходимо одновременно восстановить несколько зубов. В такой ситуации существенно сокращается сроки реабилитации пациента. Сразу после одномоментной имплантации нескольких зубов ставятся временные коронки, с которыми человек без проблем сможет нормально питаться и разговаривать. Временные коронки впоследствии заменяются постоянными (это уже не оперативное вмешательство).

Преимущества одномоментной имплантации очевидны: методика гарантирует ускоренное приживление импланта. В сравнении с двухэтапной схемой травматичность операции намного меньше: нет необходимости делать большие разрезы на десне, ткани восстанавливаются быстро и полностью. По отзывам пациентов DI-Clinic, после одномоментной имплантации они смогли практически сразу же вести привычный образ жизни, не испытывая болей и дискомфорта.

Однако нельзя не отметить, что одномоментная имплантация считается одним из сложных методов, требующих от хирурга-имплантолога высокого мастерства и опыта. Кроме того, при данном методе крайне важна качественная полноценная диагностика, предваряющая операцию и ее планирование. От этого напрямую будет зависеть качество и долговечность результата. К выбору стоматологической клиники, которой вы доверите свое здоровье, стоит подходить максимально серьезно

В клинике должно присутствовать самое современное высокоточное диагностическое оборудование, а доктора - иметь солидный опыт работы. В Иркутске этим требованиям в полной мере соответствует не так уж много стоматологий, в абсолютных лидерах же, судя по отзывам пациентов - клиника дентальной имплантологии DI-Clinic.

Так, здесь в рентгенологическом кабинете пациенты проходят КТ-обследование на собственном компьютерном томографе. Техника экспертного класса дает максимально точную визуализацию, что позволяет врачу оценить состояние костной ткани и построить индивидуальный шаблон предстоящей имплантации. Угол и глубина входа импланта в челюстную кость рассчитываются с высокой точностью - это гарантия полноценного и быстрого процесса остеоинтеграции.

Одномоментная имплантация, как всякое оперативное вмешательство, требует не только точной диагностики, но и предварительной подготовки пациента. Все имеющиеся воспалительные процессы в полости рта должны быть устранены - это одно из главных условий успешности имплантации. В DI-Clinic с пациентом начнет работу сразу вся команда специалистов: все проблемы будут решены полноценно и быстро, пациентам нет нужды в течение ряда недель ходить в клинику для подготовки к постановке имплантов. Обязательно пролечивается выявленный кариес и воспаления зубных каналов, в ходе лечения используется уникальная техника, имеющаяся в клинике - немецкий дентальный микроскоп СarlZeiss. Использование мощной оптики в процессе пломбирования каналов и полостей - гарантия стопроцентной ликвидация очагов воспаления без риска рецидивов.

Фото: архив компании

Собственно имплантация зубов проходит в хирургическом кабинете клиники, оснащенном всем необходимым для проведения полноценных хирургических вмешательств. При проведении обычно достаточно местной анестезии. Как только анестетик подействует, хирург удаляет проблемный зуб (или несколько) и через образованные лунки подготавливает челюстное ложе под установку имплантов. Когда оно будет готово, устанавливается коронка и ушивается десна..

После проведения операции хирург DI-Clinic дает пациенту подробные инструкции по уходу за зубами и ротовой полостью в послеоперационный период. Судя по отзывам пациентов, прошедших одномоментную имплантацию у врачей клиники, качество их жизни после постановки имплантов улучшается на порядок.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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