Соколы под арестом: хищных птиц, которых поймали иностранцы на Байкале, приходится держать в неволе до суда. Фото: Людмила Ивушкина

Около месяца назад в Ольхонском районе задержали иностранцев, которые охотились на краснокнижных соколов. На момент поимки злоумышленники уже успели схватить двух пернатых. Теперь горе-охотники ждут суда - но что же будет с птицами? Ведь диким соколам обязательно нужна свобода. К сожалению, пока они не могут полетать на воле - полицейским пришлось передать их в иркутскую зоогалерею.

"Птиц поймали буквально недавно, и они сейчас сильно напуганы, - рассказывает владелица зоогалереи Людмила Ивушкина. - От еды они отказываются, поэтому нам приходится кормить их насильно. Пока они не похудели и еще не склевали себе перья, нужно обязательно их выпускать на волю. Но делать этого нам нельзя - соколы проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. За их содержание нам тоже не платят: просто привезли и все. А ведь они едят грызунов, которых нужно дополнительно покупать - таких денег просто нет".

Сотрудникам зоогалереи не привыкать ухаживать за пойманными пернатыми хищниками - такие попадали к ним на передержку уже дважды. И каждый раз им приходилось ждать "освобождения" от 9 до 11 месяцев. Скорее всего, и теперь разбирательства затянутся надолго. А ведь за это время соколы совсем отвыкнут от дикой природы и больше не смогут приспособиться к новым условиям. Пока все попытки освободить пернатых пленников не увенчались успехом. Они все также сидят в тесном для себя помещении с повязками на глазах - так орнитологи пытаются обезопасить их от еще большего стресса. Но Людмила Ивушкина не опускает руки.

"Мы уже обращались и на биофак ИГУ, и к другим ученым - весь цвет иркутской орнитологии на нашей стороне, - объясняет она. - В понедельник мы будем обращаться в следственные органы, чтобы нам позволили отпустить соколов. Вряд ли кто-то посмеет поспорить со светилами науки".