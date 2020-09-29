Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 сентября: в Приангарье продлили масочный режим Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 29 сентября. Сегодня стало известно, что масочный режим в регионе решено продлить. Таковы требования Роспотребнадзора. Соответствующие изменения в Указ уже внес губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции масочный режим продлен до исключения угрозы жизни и здоровью граждан», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Все коронавирусные ограничения в работе организаций области сохраняются. Люди старше 65 лет по-прежнему могут оставаться на больничных. Такая возможность у них сохраняется до 12 октября.

Коронавирус в Иркутской области, статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 29 сентября: статистика

В Иркутской области по данным на 29 сентября количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 19 076. За минувшие сутки COVID-19 заболели еще 87 человек. Больницы приняли еще 21 сибиряка с новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня под наблюдением медиков в медучреждениях 1043 пациента с COVID-19, еще 658 захворавших лечатся дома. За сутки выздоровел 81 человек. Всего медики смогли помочь 17 061 зараженному.

Но и в Приангарье, как и в большинстве регионов страны, пандемия коронавируса не проходит без летальных исходов. За сутки скончались еще два пациента. В общей сложности COVID-19 унес жизни 226 человек, еще 88, заразившихся им, умерли от сопутствующих заболеваний.

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