Бабы дерутся, а мужики все стоят: сибирячки устроили женскую драку в баре. Фото: "Инцидент Иркутск"

В ринг для смешанных единоборств ММА превратили танцпол посетительницы одного из баров Усть-Илимска. Дамы прямо в вечерних нарядах устроили в кабаке, даже не драку, а настоящее побоище. Причем, по видео, которое снимали зрители, а точнее другие посетители заведения, невозможно понять, кто с кем дерется. Кажется, что женщины из двух, а может и трех компаний, били первую, кто попадется под руку.

Итак, из-за чего произошла потасовка, разобрать невозможно. Ролик начинается с удара, которому позавидовал бы сам Конор Макгрегор. Блондинка в коротком, черном платье и сапогах нанесла лоу-кик (в единоборствах разновидность удара ногой по нижней части тела, Прим. ред.) брюнетке, которая отлетела от него на пару метров. После этого, как ни в чем не бывало, блондинка поправила платье, и бросилась в кучу-малу, в которой в рукопашную сошлись еще с десяток дам.

- Люди, остановитесь, вы чего делаете, - послышался в микрофон голос одного из администраторов заведения.

Но, остановить разгоряченных женщин было уже невозможно.

- Бабы дерутся, а мужики все стоят, вот как интересно, - комментирует девушка, которая снимает происходящее на видео.

Мужчина в шапке пытался разнять женщин, но погасить страсти ему не удалось. Фото: "Инцидент Иркутск"

Впрочем, один смельчак все же нашелся. Мужчина, который даже в шапочке (лучше бы он нашел каску), явно уступал дерущимся дамам в росте, а может и в весе, решился разнять их. Погасить страсти ему, конечно, не удалось. Зато цел остался. Ведь сам, в прямом смысле едва не попал под каблуки.

Заканчивается ролик тем, что одна из девушек-бойцов крепкого телосложения, несмотря на то, что в ее лицо впились ногти соперницы, в ближнем кулачном бою сумела сорвать мех с пальто оппонентки, и резким махом руки, ударить им по лицу ту самую блондинку, которая до этого наносила лоу-кики. Впрочем, та его даже не почувствовала. Поправив волосы, она продолжила выяснять отношения.

Судя по описанию к видео, которое за час набрало почти 6 тысяч просмотров, массовая драка произошла в один из пятничных вечеров, а все участницы побоища были разгорячены крепкими напитками.