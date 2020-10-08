Крыла матами, била в лицо: школьница устроила драку с полицейскими в торговом центре в Иркутске

Момент задержания дебоширки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Охранники одного из павильонов в торговом центре 130 квартала Иркутска поймали нескольких подростков, которые взяв одежду с полок, попытались проскользнуть мимо кассы, не заплатив. После этого менеджеры магазина решили сдать воришек полиции. Однако, по приезду сотрудников, пойманные подростки начали вести себя еще более дерзко.

- 15-летняя девушка несколько раз ударила полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого, она начала ругаться на них матами и попыталась сбежать. Сотрудники просили ее успокоиться, но она в ответ еще раз ударила полицейского по лицу. Наряду пришлось применять физическую силу и наручники.

Уже в отделе, выяснилось, что буйная школьница несколько лет состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за плохое поведение. Кроме этого, она несколько раз уходила из дома и объявлялась в розыск.

Кстати, момент задержания дебоширки попал еще и на камеры смартфонов посетителей того самого павильона. Многих пользователей соцсетей возмутило то, что якобы полицейские слишком жестко скручивали буйной девушке руки. От этого она даже начала громко кричать. Однако, очевидцы подтверждают, что иначе задержать ее было бы невозможно.

- Она с самого начала пыталась «качать» права, - рассказывает одна из посетительниц павильона Карина. – Огрызалась полицейским и не слушала их. Вообще собиралась уйти, говоря, что они нарушают ее права, не позволяют ей передвигаться. Ну а затем и вовсе начала вести себя агрессивно. Ругалась матами, кричала, распускала руки. Это было еще до того, как сотрудники применили силу. А еще, когда ей надевали наручники, она на секунду перестала кричать, попросила друга поднять ее телефон и тут же продолжила кричать. Кстати, ее друзья вели себя тихо.

К выяснению причин инцидента подключился и следственный комитет. Следователи пообещали провести проверку и дать оценку правомерности действий полицейских.

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