Игорь Кобзев призвал перевести большую часть сотрудников на удаленку

За нарушение масочного режима и всех его ограничений, которые действуют в Иркутской области, будут наказывать не только предприятия, но и жителей, которые, собственно, должны его соблюдать. Кстати, это не такое уж новшество, меры сейчас ужесточают по всей стране, а в Забайкалье заявлено о штрафах для населения за отсутствие защитных средств.

- В торговых центрах, общественных местах большая часть людей ходит без масок. Аналогичная ситуация и в общественном транспорте. Он переполнен, пассажиры и водители без средств индивидуальной защиты. Имеются жалобы на недостаточное количество общественного транспорта. Прошу мэров муниципальных образований проверить работу этой сферы. Надо сделать так, чтобы весь имеющийся транспорт работал на маршрутах для соблюдения социального дистанцирования. Также должна проводиться регулярная дезинфекция, - поручил Игорь Кобзев.

Интересный вариант решения этой ситуации применяют в Бурятии, где решено сдвинуть начало рабочего дня, что позволит снизить наплыв людей в час пик.

Предприятиям региона рекомендовано перевести большую часть своих сотрудников на удаленку. Ресторанам и кафе, торговым центрам и магазинам, развлекательным учреждениям напомнили о строгом соблюдении норм дистанцирования и дезинфекции. Кстати, в Иркутске уже возобновились рейды представителей администрации и силовиков по фирмам.

- Мы выходим на весенние пиковые показатели. Заболеваемость в области выше, чем в среднем по России. Отмечен рост количества случаев внебольничной пневмонии. К тому же, мы вошли в сезон простудных заболеваний и гриппа. Для того, чтобы избежать введения жестких ограничительных мер, необходимо усилить контроль над профилактическими мероприятиями, - подчеркнул на оперативном штабе Игорь Кобзев.

Тем, кто старше 65 лет, но работает, напомнили о возможности оформить больничный. Возобновляется работа волонтеров для помощи пожилым, которая оправдала себя весной, снизив для них риски заболевания

Также на оперштабе прозвучала информация о том, что 429 классов из 80 школ Иркутской области перешли на временное дистанционное обучение. Это почти девять тысяч учащихся и более 800 преподавателей. Полностью используют этот метод 11 школ области.

– Но мы пока не говорим о переводе всех школ на дистанционные занятия. Роспотребнадзор сообщил, что очное обучение при соблюдении установленных требований не имеет определяющего значения на распространение инфекции. В каждом конкретном случае решение должно быть основано на мнении инфекционистов, - отметил глава региона.