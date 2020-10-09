Цены на квартиры в новостройках Иркутска выросли за три месяца на 7,8%

А за год цены на квартиры в новостройках Иркутска выросли на 13,9% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласитесь, заселиться в собственную квартиру - ни с чем не сравнимое чувство! Не мотаться по съемным углам, не ютиться с родственниками впятером в двух комнатах, а вить собственное уютное гнездышко. Но жилье в Иркутске, как и по всей стране, дорожает. Вместе с экспертами разбираемся в причинах роста цен и выясняем, когда выгоднее совершить покупку.

Исторически дорогая недвижимость

За три месяца квадратный метр в новостройках подскочил в цене почти во всех крупных городах России. А сильнее всего - на 7,8% - в Иркутске! Мы опередили даже столицу. Специалисты говорят, - так сложилось исторически, что недвижимость в нашем городе дорогая. Во многом влияет близость к Байкалу - территория сейсмоопасная, здания строят особенно устойчивые, тем более если речь о высотках.

- Стремительный рост цен показали новостройки Омска, Москвы, Владивостока и Томска, - добавили аналитики федерального портала «Мир квартир». - А снижение стоимости зафиксировано в Магнитогорске, Самаре, Кургане, Владикавказе и Грозном.

А с начала года квадратный метр в Иркутске взлетел в цене на 13,9% и сейчас стоит в среднем 76,4 тысячи рублей. То есть просторная двушка в 50 квадратов обойдется примерно в 3,8 миллиона рублей. Недешево, да, зато квартиры новые, никто не жил, можно начинать ремонт с нуля, а не переделывать за предыдущими владельцами. Да и дома современные. Вот за комфорт и приходится платить.

- Застройщики, вдохновленные поддержкой государства и льготной ипотекой, ставки по которой уже упали фактически до 5,9%, бодро поднимают ценник, - комментирует генеральный директор портала Павел Луценко. - Между тем покупатели уже посматривают в сторону вторички. Но если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, спрос на новостройки немного спадет и цены уже не будут расти такими темпами.

Вторичка не отстает

Вторичка тоже дорожает, но не так стремительно. В Иркутске «квадрат» за три месяца прибавил в цене 2,1%. Наш город примерно в середине рейтинга по росту стоимости в стране.

- Лидером стал Магнитогорск, также отличились Череповец, Севастополь, Челябинск, Москва, Нижний Новгород и Тольятти, - подсчитали аналитики портала «Мир квартир». - Цена вторичного жилья снизилась, например, во Владикавказе, Ленинградской области, Чебоксарах и Архангельске.

Ну а с начала года квадратный метр на вторичке в Иркутске подорожал на 5,9% и сейчас средняя цена составляет 71,4 тысячи рублей. Умножаем на желаемую площадь: допустим, квартира в те же 50 квадратов, где вполне удобно жить молодой семье с ребенком, будет стоить около 3,5 миллиона рублей. Получается, что это дешевле, чем в новостройке.

Спрос рождает предложение

Цены растут, потому что высокий спрос. За три месяца желающих купить в Иркутске квартиру на вторичке стало больше на целых 49%! Так рынок недвижимости ожил после весеннего карантина из-за коронавируса. Если смотреть в целом по России, то в топ-5 городов по росту спроса на вторичку с июля по сентябрь вошли Москва, Саратов, Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону.

- Октябрь станет довольно удачным для продажи или покупки жилья, - уверен руководитель направления вторички в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов. - Можно быстро и выгодно продать квартиру благодаря всплеску спроса и цен или, наоборот, купить ее на более комфортных условиях благодаря пониженным ставкам на ипотеку.

Ипотеку берут охотно, это факт. Статистика в подтверждение. За последний месяц в Управление Росреестра по Иркутской области поступило на 20% больше заявок на ипотеку, чем раньше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр КОЗЛОВ, риелтор:

До конца года цены еще взлетят

- Если хотите купить квартиру, то лучше сделать это сейчас. Ожидаем, что до конца 2020-го цены на недвижимость в Иркутске взлетят еще выше. Почему? Спрос на двухкомнатные квартиры остается стабильно высоким, а предложений мало! Покупатели и рады бы вложить свои сбережения в квартиру (это считают выгодной инвестицией в условиях пандемии коронавируса), но не могут быстро найти подходящий вариант. Продавцы это понимают, поэтому повышают цены.

В Иркутске более дешевое жилье, как известно, можно купить в микрорайонах Березовый, что в Маркова, а также в Ново-Ленино, на Синюшиной Горе и в Луговом. Но и там цены тоже растут.

КОНКРЕТНО

Топ-20 городов с самым дорогим «квадратом» в новых домах

Город Цена за кв. м (руб.)

Москва 238 177

Санкт-Петербург 141 063

Сочи 141 051

Владивосток 110 858

Московская область 109 387

Хабаровск 97 125

Якутск 92 353

Севастополь 90 565

Казань 88 984

Ленинградская область 88 765

Сургут 84 050

Екатеринбург 83 025

Симферополь 82 723

Нижний Новгород 82 158

Уфа 76 420

Иркутск 76 412

Новосибирск 76 299

Тюмень 76 198

Архангельск 73 920

Чита 66 343

(По данным портала «Мир квартир»).

КСТАТИ

Топ-15 городов с самым дорогим квадратом на вторичке

Город Цена за кв. м (руб.)

Москва 226 815

Сочи 129 900

Санкт-Петербург 127 280

Владивосток 126 985

Севастополь 99 210

Хабаровск 87 563

Московская область 86 973

Казань 83 352

Якутск 81 690

Симферополь 79 027

Сургут 78 645

Екатеринбург 74 201

Новосибирск 72 153

Иркутск 71 460

Нижний Новгород 71 430

(По данным портала «Мир квартир»).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где вырос спрос на вторичку

Город Процент роста за три месяца

Москва 101,2%

Саратов 86,1%

Санкт-Петербург 83%

Казань 81%

Ростов-на-Дону 79,5%

Екатеринбург 76,6%

Воронеж 75,2%

Красноярск 70,4%

Челябинск 67,6%

Калининград 66,9%

Краснодар 66%

Нижний Новгород 66%

Волгоград 64,3%

Уфа 61,3%

Севастополь 60,2%

Пермь 56,9%

Омск 55,9%

Симферополь 54,5%

Тюмень 50,4%

Иркутск 49,5%

(По данным «Авито Недвижимость»).