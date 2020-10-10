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Эксперты рассказали, как скажутся магнитные бури 21-25 октября на здоровье иркутян

Магнитные бури в октябре прогнозируют ученые
Мария КНЯЗЕВА
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Эксперты рассказали, как скажутся магнитные бури 21-25 октября на здоровье иркутян

Эксперты рассказали, как скажутся магнитные бури 21-25 октября на здоровье иркутян

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повлияет ли магнитная буря 21-25 октября на иркутян? Вполне вероятно, хотя и не на всех. Узнаем это уже совсем скоро. Ждать осталось недели полторы, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического института РАН.

- Под влияние магнитных бурь в конце октября попадет, конечно, и Иркутск, - говорит профессор, старший научный сотрудник института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев. – Пик активности придется на 25 октября, именно, в эти сутки сила бури будет умеренная, во все остальные дни – 21, 22, 23, 24 - слабая.

Как отмечает директор астрономической обсерватории ИГУ, вызваны они будут не вспышками на Солнце, как это часто бывает: с той стороне Звезды, что сейчас не направлена на Землю, есть корональная дыра – это такая область, из которой выходит поток заряженных частиц.

- На Солнце они, то появляются, то исчезают, действуют в течение нескольких месяцев, - отмечает Язев. – Данной корональной дыре полтора месяца, значит к тому моменту, когда Солнце повернется снова к Земле, есть вероятность, что она не затянется и тогда, конечно, 21-25 октября, будут магнитные бури. На этом и строится прогноз.

Как же они скажутся на жизни иркутян? Небольшой процент сибиряков, у которых есть метеозависимость, в эти дни могут ощутить недомогание.

«Мы проводили ряд исследований и пришли к выводу, что изменения геомагнитного фона действительно могут в той или иной степени влиять на таких людей, - объясняет доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, доктор медицинских наук Сергей Лаврик.

Если вы относитесь к их числу, лучше все важные дела перенести на другой день, а во время магнитных бурь 21-25 октября больше времени посвятить отдыху, пораньше лечь спать.

Прогноз магнитных бурь от Лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института РАН.

Прогноз магнитных бурь от Лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института РАН.

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