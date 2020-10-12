Вернется ли в Иркутск тепло: синоптики рассказали о погоде на середину октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Множество аварий на дорогах, очереди в шиномонтажках, и горожане в шапках и зимних куртках. Так в Иркутске прошли выходные, в которые после снегопада город накрыло белой пеленой. Конечно, всем нам не хочется такого раннего прихода зимы. Ведь мы привыкли, что снежный покров устанавливается лишь в конце октября. Синоптики спешат успокоить. Осень сдаваться пока не собирается. И теплым денькам еще быть!

- На этой неделе погода в Иркутске неустойчивая, она будет меняться чуть ли не каждый день, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Например, в ночь на вторник, 13 октября столбик термометра опустится до -9 градусов. Днем ожидаем всего +3, +5. В среду такая же картина, только к холоду добавится мокрый снег. Зато в четверг вернется долгожданное тепло. Днем пригреет солнце и нас ждет вполне комфортные +8, +13. В пятницу и субботу вновь пасмурно и не выше +6. А вот воскресенье порадует 10-градусным теплом.

Несмотря на то, что впереди еще большая часть октября, предварительный прогноз о том, что второй осенний месяц будет теплее обычного, пока не сбывается. Первая декада октября, по словам синоптиков, наоборот оказалась на 1-3 градуса ниже нормы. Удивительно, но на севере области температуры наоборот оказались на 1-2 градуса выше.

Что касается прошедшего в Иркутске снегопада, то здесь никаких аномалий нет. Пока, осадков у нас выпало даже меньше нормы. Покров в ближайшие дни должен растаять. И еще одна хорошая новость.

- В начале следующей недели, как минимум на три дня воздух прогреется выше +10, - заключает Юлия Янькова. – Так что, о зиме говорить еще рано.

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