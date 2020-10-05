Слишком крутая банда: медвежата перекрывают проезд и рэкетируют водителей на трассе в Сибири

Медведи рэкетируют водителей на трассе. Фото: "Инцидент Иркутск2

В стиле разбойников с большой дороги, которые в лихих 90-х годах требовали дань с проезжающих перегонщиков автомобилей, стали действовать сибирские медведи. Таким вымогательством решила заняться группа медвежат, которая вышла на трассу где-то на севере Иркутской области. Косолапые вышли на дорогу и, перекрыв проезд УАЗику, стали выпрашивать у водителя еду. Автомобилист же начал снимать медвежий рэкет на камеру. Кстати, мужчина сразу понял, откуда у хозяев тайги такая наглость.

- Вот прикормили их дальнобойщики, а, - обратился автор ролика к своему другу, сидящему на пассажирском кресле. Тот в свою очередь, испугавшись, начал умолять водителя как можно скорее уехать: «Сдавай назад, Толян, а то накинутся».

Водитель послушался и включил заднюю передачу. Однако, медведи стали пятиться за машиной, все ближе подбираясь к дверям. Топтыгины, словно давали понять: пока им не бросят хоть какую-нибудь сладость, проезд они не откроют. В то же время вели себя медвежата вполне прилично. Прыгать на машину не стали, а когда водитель остановился, дружно сели и облизываясь, начали ждать гостинца.

- Вот попрошайки, - сказал им мужчина, и решил не связываться с рэкетирами. – Вы слишком крутая банда, ребята. Поэтому мы сваливаем.

Когда мужчина резко нажал на педаль газа, медвежата, услышав звук мотора, испугались, и бросились врассыпную обратно в тайгу. Взять дань с этой машины у зверей не получилось. Но, не исключено, что через несколько минут их накормил какой-нибудь дальнобойщик.

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