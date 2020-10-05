Краснокнижному соколу, раненому браконьерами, «пришили» новое крыло и выпустили на свободу

Краснокнижному соколу, раненому браконьерами, трансплантировали перья и выпустили на свободу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

– Это же как так надо было связать несчастную птицу, чтобы ранить крылья?! - возмущается директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Краснокнижного сокола ей привезли неделю назад полицейские.

Этих пернатых и так можно пересчитать по пальцам, а тут еще и браконьеры на них позарились. Зная, как ценятся арабскими шейхами, а главное, сколько стоят, преступники отловили двух сибирских красавцев – сапсана и балобана. А до поры до времени, пока груз на десятки тысяч долларов ждал транспортировки за границу, спрятали в обычной квартире.

- Усадили на диван, связанных по швам! – рассказывает Людмила Ивушкина.

Сокола хотели продать арабским шейхам. Фото: Иркутская зоогалерея.

Но план на сотни тысяч рублей, а, может, и миллионов, сорвался. Бранконьеров выследили, и после задержания отправили в СИЗО. Соколов же на время поселили в Иркутской зоогалерее. Сапсана потом почти сразу выпустили на свободу, а балобана пришлось оставить. Бедолага серьезно пострадал.

- У него оказались повреждены перья, - рассказывает «КП» - «Иркутск директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – На одном крыле они были заломлены, а на втором и вовсе выпали. То ли браконьеры оказались неопытными, то ли торопились, но они так крепко перетянули веревку, что нанесли птице серьезную травму. Если вы отправили на волю, умер, и 30 метров не пролетел...

Спасательная операция. Сотрудники зоогалереи подобрали птице подходящие перья. Фото: Иркутская зоогалерея.

Сотрудники зоогалереи собрали свой консилиум, чтобы решить, как спасти балобана. Да, перья у него выросли бы, но только к следующей линьке, то есть через два года. Однако птица таяла на глазах… Объявила голодовку, отказывалась от любого угощения. Привык ведь сам охотиться, добывать пищу и вдруг попал в неволю. Еще немного и сокол мог погибнуть…

- И мы решились на уникальный эксперимент – нарастить соколу маховые перья, - продолжает Людмила Ивушкина. – Такого раньше никогда не делали. Идею, признаюсь, подсмотрели в интернете. Оказалось, что такие операции проводят в основном в заграничных орнитологических центрах.

Но отправить в один из таковых пострадавшего денег не было. Поэтому сибиряки решили действовать сами. Тем более, балобан не полностью лишился крыльев, на них просто появились большие заплешины. Специалисты нашли такие же донорские перья длиной от 9 до 12 см. Где? Чучела соколов редкость, конечно, но не совсем дефицитная. Следуя поговорке, перья сначала семь раз отмерили, а затем один раз, нет, не отрезали, а «склеили».

- Как? Испробовали разные варианты, - говорит Людмила Ивушкина. – Сначала пытались соединить при помощи крошечных гвоздиков. Ничего не вышло. Лучше всего подошли иглы от шприцов. Их вставили в перья, пролили клеем, и насадили. Получилось что-то вроде переходничка. Сутки спустя еще пронаблюдали за птицей, как прошла трансплантация, все ли прижилось, и когда поняли, что все в порядке, выпустили в природу.

Перья насадили с помощью игл от шприца и клея. Фото: Иркутская зоогалерея.

Провожала на волю балобана целая делегация из орнитоловгов, полицейских, следователей и сотрудников лесного хозяйства. В прямом смысле окрыленный сокол взлетел в небо.

Ну а задержанным браконьерам вместо денег арабских шейхов, теперь самим придется прилично раскошелиться. Им грозит штраф до 2 миллионов рублей. В худшем случае «любители» птиц могут отправиться за решетку на срок от 5 до 8 лет. Уголовное дело уже возбуждено.

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