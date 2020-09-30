Соколов, занесенных в Красную книгу, пытались вывезти из Иркутска для арабских шейхов

Птиц, занесенных в Красную книгу, пытались вывезти за границу из Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские спасли двух птиц, занесенных в Красную книгу, которых браконьеры пытались отправить на постоянное место жительства за границу. Началось все в степи Эхирит-Булагатского района, где с поличным задержали двух жителей Белгорода и Московской области, которые охотились на редких птиц. Во время обыска у них нашли ловушки, бинокль, а также голубей, которые они использовали для приманки.

На следующий день в Иркутске нашли еще трех сообщников браконьеров. К ним сыщики нагрянули прямо в квартиру. Когда мужчины увидели оперативников, один из них, словно птица, выпрыгнул из окна второго этажа и убежал, но вскоре был задержан.

Соколы стоят десятки тысяч долларов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Браконьеры хранили пойманных птиц прямо в квартире, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они связали балобана и сапсана, и посадили их на диван. Мужчины планировали вывезти их на автомобиле за границу в специально подготовленном ящике, имитирующим музыкальное оборудование, а затем продать их коллекционерам, либо любителям соколиной охоты.

Добавим, что сапсаны и балобаны стоят десятки тысяч долларов. Они используются на охоте. Бывает, что контрабандой их вывозят с берегов Байкала в Арабские Эмираты для шейхов.

На всех задержанных уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенным в Красную книгу». За решетку «любители» птиц могут отправиться на срок от 5 до 8 лет. Также им грозит штраф до 2 миллионов рублей. Пока же браконьеры отправлены под стражу. А птиц, которых они поймали на время передали орнитологам.

- Следователи вместе с орнитологами, сотрудниками Роспотребнадзора и министерством лесного комплекса выпустили краснокнижного сапсана на волю, - добавляют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Вторую птицу пока наблюдают специалисты.

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