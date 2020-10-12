Игорь Кобзев: из-за коронавируса общепит в Иркутской области будет работать по новому режиму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режим работы общепита в Иркутске с 12 октября изменится. Губернатор региона Игорь Кобзев подписал новый Указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19. Упор делается на то, чтобы усилить профилактику распространения вируса, но избежать при этом жестких ограничений.

Так, до 9 ноября продлены больничные для людей старше 65 лет, которые работают. Носить маски в общественных местах нужно всем. В магазинах, кафе, ресторанах, торговых и спортцентрах клиентам рекомендуют выдавать защитные средства на входе.

Кроме того, сократится режим работы общепита в Иркутске с 12 октября. Кафе и рестораны будут открыты для людей только до 23 часов.

Что касается учебных заведений, то начало уроков в школах и занятий в вузах предлагают сдвинуть на 10-11 часов, ввести скользящие графики и часть занятий вести в выходные.

– Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских садах. Речь пока не идёт о полном переводе на дистанционное обучение, - сообщил Игорь Кобзев.

Добавим, что сейчас 14 школ Приангарья полностью переведены на дистанционку, еще в 103 школах - отдельные классы на карантине. Но уроки ведутся везде. А детсады все еще работают в режиме дежурных групп, в них ходит 38% от всех дошколят.

Еще один важный момент - увеличат число машин и сотрудников скорой помощи. Каждый день на выезде в регионе и так работает примерно 200 бригад, из них 59 - в Иркутске и районе, но, чтобы избежать задержек, работу усилят. Если говорить о свободных койках для людей с коронавирусом, то сейчас таковых - 30%. Всего развернуто 2767 коек в 38 медицинских организациях.

Сокращенный режим работы общепита в Иркутске с 12 октября, продление самоизоляции для пожилых, масочный режим - все это важные меры по борьбе с распространением COVID-19.