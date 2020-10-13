Двое детей утонули, провалившись под лед реки в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области произошел первый этой осенью случай провала людей под лед. Трагедия случилась в эвенкийском поселке Хамакар Катангского района. На местной реке Нижняя Тунгуска образовалась первая корочка льда, которая и привлекла внимание двух ребятишек 4 и 5 лет. Мальчишки играли на берегу, и решили опробовать лед на прочность. Но, едва, они успели на него наступить, как тут же провалились. Выбраться из ледяной воды детям не удалось. Вскоре их тела нашли местные жители.

- Причиной трагедии стало то, что маленькие дети находились на берегу реки без присмотра взрослых, - рассказал старший государственный инспектор Ербогаченского инспекторского участка Сергей Брянский. – Сейчас следователи выясняют все подробности.

Спасатели еще раз предупреждают жителей Приангарья, что сейчас реки и озера замерзают неравномерно: сначала лед появляется у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах затем уже на середине. Кстати, на озерах, прудах, и на других водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадают ручьи, в которых нет русла придонной реки, лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. Также в МЧС советуют родителям провести со своими детьми беседы о том, что выходить на лед в ближайшее время смертельно опасно.