Полицейские назвали самую смертельную трассу в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские Иркутской области назвали трассу, которая может претендовать на звание одной из самых опасных в регионе. Выяснилось, на дороге Р-255 «Сибирь», в Усольском районе и в самом Усолье всего за 9 месяцев 2020 года в крупных ДТП погиб 21 человек. Среди них 1 ребенок и 3 пешехода.

В дополнение к этой страшной статистике полицейские выяснили, из-за чего чаще всего происходят смертельные аварии в этом районе. Главными причинами стали выезд на встречную полосу – 2 (ДТП), нарушение правил обгона – 2, управление водителем без прав либо лишенным права – 7, езда в состоянии опьянения – 6, переход трассы вне пешеходного перехода – 2.

- Также, на этом отрезке поймали 2700 нарушений правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержали 51 пьяного водителя, 50 - без водительского удостоверения, еще 300 водителей нарушили правила обгона.

Полицейские еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим как на трассах, так и на городских улицах.