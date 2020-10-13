Задержаны предприниматели, которые поставили в иркутские больницы некачественные маски на 40 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенническая многомиллионая закупка фальсифицированных медицинских изделий раскрыта в Иркутской области. Итак, по версии следствия, в самом начале распространения коронавируса, в апреле этого года предприниматель из Ангарска заключил с Иркутской станцией скорой помощи контракт на поставку партии медицинских масок на 10 миллионов рублей.

Но, сотрудникам ФСБ и полицейским стало известно, что маски вообще не соответствовали ГОСТу и требованиям контракта, а документы на них поставщик фальсифицировал. Во время обыска сыщики нашли у поставщика документы на такие же закупки на десятки миллионов рублей в Клиническом госпитале Ветеранов войн. В общей сложности Иркутской области причинен ущерб на 40 млн рублей.

- Задержаны коммерсанты. Которые имели отношение к поставке масок в эти медучреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Следствие настаивает на заключении их под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Обращение фальсифицированных недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас следователи проверяют информацию по контрактам на поставку масок в другие больницы региона.