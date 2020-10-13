Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 октября: какие ограничения действуют в регионе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 13 октября. Последние новости о COVID 19 в Иркутске заставляют тревожиться. Количество больных приближается к 21 тысяче. Только за прошедшие сутки оно выросло на 179. В том числе госпитализировано 2122 жителя региона, это на 108 человек меньше, чем накануне. Выздоровели 17 тысяч 854 человека, это число выросло на 82 за прошедшие сутки. Умерло 369 человек, в том числе от других заболеваний -90. Но это сухая статистика. Рассмотрим ситуацию детально.

Коронавирус в Иркутске, 13 октября: в регионе больше 850 случаев COVID на 100 тысяч жителей

Иркутская область уже 12 октября перешагнула отметку в 850 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей и достигла показателя 854,7. Это достаточно много. Просто пересчитываем на тысячу жителей и получается - около 9 из этого числа заражены. Это по региону ( данные Информационного центра по коронавирусу РФ).

Отметим, что в среднем по стране этот показатель - 893, 7 на 100 тысяч жителей региона. А самый низкий в Сибири - до сих пор в Кузбассе – 439,6 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. Особняком на этом фоне держится Тува. Здесь число заразившихся - 2 554,9, это не только самый высокий уровень в Сибири, но и второй показатель в стране. Второе место в рейтинге СФО все еще за Республикой Алтай, где показатель составляет 2 112,3.

Коронавирус в Иркутске, 13 октября: какие ограничения введены

В регионе с ростом заболеваемости COVID 19 ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Теперь на магазинах и в автобусах висят таблички "без масок не входить", и это правило, чаще всего, соблюдается, чего не было даже весной. Обозначена сумма штрафа за нарушение, которая может составить до 30 тысяч рублей.

Кроме того, накануне приняты решения об ограничении работы кафе и ресторанов до 11 вечера. А в старших классах школ уроки теперь начинаются позже, с 10-11 утра, чтобы избежать столпотворения в автобусах. Это же рекомендовано вузам и предприятиям.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 октября.