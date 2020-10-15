Праздник чтения «День Ч» прошел в Приангарье

Фото: Софьи Васильевой

Уже ставший традиционным праздник чтения «День Ч» в этом году посвятили науке и научно-популярной литературе. Формат его проведения тоже был необычным: мероприятия проходили как офлайн, так и онлайн.

На празднике дети и взрослые общались с авторами, издателями, иллюстраторами, популяризаторами науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. К примеру, для младших школьников прошли онлайн-занятия по научно-популярным книгам, а ребята постарше познакомились с соавтором комиксов о микросупергероях Ольгой Посух и автором графических романов Юлией Никитиной. Также для них провели мастер-класс по созданию подкастов.

Программа для взрослых тоже оказалась весьма насыщенной. Главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com Илья Кабанов рассказывал о профессиях будущего. В 2010 году он предсказал, какие специальности будут популярны, и почти все сбылось.

Фото: Софьи Васильевой

- Десять лет назад я писал, что появятся редакторы блогов, менеджеры по обратной связи с клиентами, трактователи символов и знаков… Ошибся лишь в одном: до сих пор у нас нет программистов 3D-причесок, которые можно было бы выполнять на принтере, - рассказал он.

Что же касается дальнейших предсказаний, то Илья Клебанов считает: профессии будут связаны с работой с людьми, данными и ресурсами.

Антрополог Александра Архипова на встречах со слушателями рассматривала ситуацию с коронавирусом с точки зрения распространения мифов.

- Когда вирус только начал распространяться, ВОЗ ввела термин «инфодемия», или эпидемия фейков, - отметила она. - Изучением народного фольклора занялись врачи. На эту тему они написали немало статей. Наша группа тоже все это время собирала и анализировала слухи. В базе фейков уже почти три миллиона вариантов. Мы также изучаем, где и кто их распространяет, кого за это преследует Следственный комитет и на какие соцсети правоохранители обращают внимание в первую очередь.

Александра Литвина, детский писатель, на мероприятиях праздника говорила об увлекательной литературе для молодого поколения. Редактор «Детской комнаты» Arzamas Ася Терехова рассказывала родителям, как можно интересно проводить время с детьми. Также спикеры вместе с родителями рассуждали, как формировать критическое мышление у детей, говорили о важности «цифровой гигиены» и о том, как отличать фейки от фактов. Ну а особым событием «Дня Ч» стало открытие выставки «Звезды французского комикса в России».

Фото: Софьи Васильевой

Праздник чтения проводится в Иркутске с 2018 года. С 2019-го он пришел и в Усть-Кут. Генеральный партнер «Дня Ч» - Иркутская нефтяная компания.

- ИНК 20 лет, и все это время компания трансформируется. Сейчас мы строим в Усть-Куте завод полимеров, который будет выпускать 600 тысяч тонн полиэтилена высокой и низкой плотности. Это серьезный вызов, так как ранее в регионе газопереработкой никто не занимался. Нам нужны кадры, причем местные, которые получат знания в Иркутской области и здесь же будут работать. Поэтому образовательные и просветительские проекты - важная составляющая нашей работы. Руководство компании их активно поддерживает, - подчеркнул пресс-секретарь ИНК Сергей Евчик.

- Если мы хотим завтра получить образованные кадры, то уже сегодня необходимо начинать работать с источниками научно-популярной информации и над развитием критического мышления, - отметила Анна Масленникова, соорганизатор праздника. - ИНК разделяет эту позицию и поэтому поддерживает «День Ч».

По мнению устроителей и гостей праздника, «День Ч» удался, даже несмотря на непривычный формат. Сейчас уже начинается подготовка к следующему мероприятию, которое обещает быть таким же насыщенным и интересным.