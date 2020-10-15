Не смогла улететь в теплые страны из-за травмы: пенсионеры из Иркутска спасли чайку

Ждали, пока улетит в теплые страны, но травма оказалась серьезной: пенсионеры месяц подкармливали чайку под Иркутском. Фото: Сибирский зоопарк

- Примите чайку на лечение, - раздался голос звонившего старичка в трубке Сибирского зоопарка. – Мы с женой ее кормили на озере недалеко от нашей дачи. Все птицы улетели, она осталась. Ночью уже холодно и мы больше не можем жить там, чайка сама себя не прокормит. Она погибнет…

Отказать людям в возрасте, которые со слезами на глазах молят принять раненную птицу, в зоопарке, что в микрорайоне в Солнечном, не смогли.

- С такой теплотой эта супружеская пара говорила о чайке, принесли пакет рыбы кормить ее, - говорят сотрудники Сибирского зоопарка. – Поймать ее пенсионерам не составила труда, потому что она уже ручная, настолько они прикормили ее. В одном они точно были правы, одна бы она не выжила – ее бы съели хищники или просто умерла бы от голоду. Сородичи ее уже улетели на зиму в Юго-Восточную Азию – Японию или Тайвань.

Ветеринары провели необходимые обследования, сделали рентген. Увы, прогноз не утешителен: пернатый больше никогда не сможет подняться в небо.

- Травмы старые, сделать уже ничего нельзя, кроме того, повреждена еще и одна из ног – при ходьбе хромает, вообще практически не ходит, сидит в коробочке, - печалятся в зоопарке. – Мы решили, что это мальчик, половой диморфизм у них не ярко выражен, сказать со 100% уверенностью не можем.

Чайка по имени Джонатан Ливингстон

Такую кличку новому питомцу зоопарка предложила одна подписчица в Инстаграм, когда в группе объявили что надо бы птичку назвать. Имя пока не выбрали, но вариантов за сутки уже предложено немало: Прохор или Прошка, Хромой Джо, Сильвестр или Сильвер (по аналогии с серебром, так как вид у птички – серебристая чайка), Таир (в переводе - летящий, парящий), Флинт, Ледокол, Чая, Звезда, Клювокрыл.

- На самом деле, мы хотели бы, чтобы птичку кто-нибудь из иркутян приютил у себя дома, - говорят сотрудники Сибирского зоопарка. – Птица в остальном здорова, аппетит отменный. Может стать таким необычным домашним питомцем.

Специалисты отмечают, что взяли чайку в качестве исключения – помочь пожилым людям. Потому что каждый новый питомец – это нагрузка на зоопарк: нужно делать анализы, получать документы на него. Иначе штраф.

- Если хотите помочь птице, пожалуйста, предварительно сделайте три анализа – на орнитоз, на сальмонеллез и на птичий грипп, - просят зоологи. – В ветеринарной лаборатории на Боткина это можно сделать. Иначе это риск для всего зоопарка. Конечно, у нас есть карантинное помещение, но оно предназначено для наших животных, если вдруг они заболеют.

НА ЗАМЕТКУ!

Когда лучше идти в зоопарк

В условиях распространения коронавируса все посетители должны приходить в Сибирский зоопарк в масках. Сотрудники также называют наиболее безопасное время:

- Для Вашего удобства время работы зоопарка растянуто на 11 часов: с 10 утра до 21 часа. Народу нет в утренние часы и в вечерние - тоже никого нет, кроме сотрудников. Кстати, хищники активней именно в это время.

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