За путевку вернут до 20 тысяч рублей: иркутяне до 2021 года могут путешествовать по России с кешбэком

По программе можно отправиться даже в короткое двухдневное путешествие на выходные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока коронавирус не дает свободно путешествовать по миру, можно поездить по России. Красивых мест предостаточно. Тем более туристический кешбэк (возврат части денег за отдых внутри страны) Ростуризм продлил аж до 10 января 2021 года. Почему бы иркутянам не запланировать новогодний вояж, например, в Москву или Сочи?

- Купить туры и проживание с кешбэком можно с 15 октября по 5 декабря 2020 года, - поясняют в агентстве по туризму Иркутской области. - Поездки доступны до 10 января 2021 года включительно в любой регион России.

На выбор, как и прежде, - туры «все включено» или же проживание отдельно для тех, кто любит сам выбрать отель и программу развлечений.

А вот сумма кешбэка и длительность путешествий изменилась.

- В программе теперь участвуют поездки от двух ночей, то есть удобно отправиться в короткое путешествие на выходные, - продолжают в региональном агентстве по туризму. - 20-процентный возврат распространяется на туры любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.

Напомним схему, как сэкономить. На сайте мирпутешествий.рф нужно подобрать тур, отель и оплатить картой «Мир» (это обязательное условие!). В течение пяти дней на нее начислят кешбэк. Число туров на человека не ограничивается, так что при возможности можно устроить себе несколько мини-отпусков.

Выбор, к слову, большой: 1,5 миллиона предложений от туроператоров и отелей по всей стране. Так, в Приангарье в программе участвуют 119 туров и 26 отелей. Основной упор - на отдых на природе. И, конечно, с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии.