Уехала отвозить заказ и пропала: мать двоих детей, доставщицу еды, убили ради машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пост о поиске 34-летней матери двоих детей Анны Борисовой (имя и фамилия изменены по этическим причинам, Прим. ред.) облетел все нижнеудинские группы в соцсетях в минувшие выходные. Родные женщины рассказали, что Анна, которая работала доставщиком горячей еды из местного кафе, таинственно исчезла, когда поздним вечером, 16 октября отправилась на очередной заказ. Ей нужно было отвезти блюда на окраину города, в район дачного кооператива. Анна уехала на личном автомобиле и больше на связь не выходила. Телефон оказался заблокированным. Машина ее также исчезла…

К поискам женщины, помимо полиции подключились волонтеры и просто неравнодушные горожане. Спустя несколько часов в комментариях к тем же постам в соцсетях, начали появляться такие сообщения: «Найдена мертвой». «КП»-«Иркутск» удалось узнать некоторые подробности трагедии.

- Ее жестоко убили, - рассказывает нам родственница Анны. – Точных подробностей пока не знаем. Вроде бы все из-за корысти. У Анны забрали машину. Кстати, подозреваемый уже найден. Насколько нам известно, это мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, после 15 лет заключения. Официальных данных у нас пока нет, но якобы он работал в том же кафе, что и Аня, доставщиком еды. Мол, всего три дня успел отработать. На преступление пошел, мол, после того, как ему отказали в кредите. Но все это пока неофициальная инофрмация… Мы же до сих пор не можем поверить во весь этот ужас.

У Анны остались двое детей 8 и 15 лет, которых она воспитывала одна. Женщина делала все, чтобы они ни в чем не нуждались.

- Помимо доставки, она еще работала торговым представителем, - рассказывает бывшая свекровь Анны. – Да, с мужем – моим сыном - они были в разводе, но хорошо общались. Про изверга, который это совершил, я знаю немного. Не понимаю, зачем нужно было убивать ни в чем не повинную девочку, ну забрал бы машину и все…

В МВД России по Иркутской области подтвердили факт этой трагедии. Вскоре должны появиться подробности того, как произошло убийство женщины.