Родные убитой из-за машины доставщицы еды, пока не говорят ее младшему ребенку, что мамы больше нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой город в Иркутской области до сих пор не может отойти от трагедии, которая потрясла всех жителей в минувшие выходные. На окраине, в районе дачного кооператива нашли тело пропавшей без вести 34-летней Анны Борисовой (имя и фамилия изменены, Прим. ред.). Горожане узнали о ее таинственном исчезновении 18 октября, когда пост с призывом о помощи в поиске появился в соцсетях. В нем говорилось, что Анна, которая работала доставщиком горячей еды в одном из кафе, 16 октября в 21.00 отправилась на очередной заказ на личном автомобиле и больше на связь не выходила.

Родственники погибшей женщины рассказали «КП»-«Иркутск», что Анну убили и забрали машину. По неофициальной пока информации, в этом якобы подозревают мужчину, который также работал в этом кафе. Подробности того, как произошло убийство, вскоре должны сообщить полицейские и следователи, а пока «Комсомолке» удалось выяснить некоторые подробности.

- Анна вообще не должна была там быть, - рассказывает нам сестра погибшей. – Дело в том, что она работала торговым представителем, а в кафе вышла, чтобы подработать. Хозяйка заведения - ее подруга. Вот и попросила ее подменить сотрудницу. Сестра согласилась. Недавно у нее на парковке стукнули машину и скрылись. Страховки не было, а ремонтировать надо. Вот она и решила подзаработать.

По словам родственников Анны, убийца (был он один или нет, пока неизвестно, прим. ред.) пошел на преступление из-за машины. После расправы он угнал авто женщины, и якобы даже успел его продать. Подозреваемый уже задержан. По неофициальной информации, у него за спиной 15 лет в тюрьме. Впрочем, сейчас все мысли родных и близких Анны сейчас о том, как помочь ее детям, которым всего 8 и 15 лет, с кем они останутся. Мать делала все, чтобы они ни в чем не нуждались. И все свободное время уделяла им. Любила выбираться с ребятишками на природу.

- То, что мамы больше нет, мы сказали только старшему, - говорит сестра Анны. – Младшему пока говорить не будем. Объясняем, что мама уехала. К ним уже приехал их отец, готовимся к похоронам.

Прощание с погибшей женщиной состоится 21 октября. А пока родственники Анны опубликовали в соцсетях пост со словами благодарности тем, кто помогал ее разыскивать, когда еще была надежда, что Анна жива. В комментариях десятки соболезнований.

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