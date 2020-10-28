"Как молоды мы были": мэр Саянска Олег Боровский назвал любимые песни Александры Пахмутовой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песенный фестиваль

Как молоды мы были

Оглянись, незнакомый прохожий, Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это, только моложе, Не всегда мы себя узнаем.

Эту песню композитора Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова в разные годы исполняли Александр Градский, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцов и другие. Написана она была для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе» и сразу стала популярной.

«Комсомолка» совместно с администрацией Братска, телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и коллективом «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева проводит фестиваль песни имени Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

ИЗ ИСТОРИИ

В 1976 году в прокат вышел фильм «Моя любовь на третьем курсе», снятый по пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Особого успеха кинокартина о студентах на целине не имела, а вот песня «Как молоды мы были», прозвучавшая в исполнении Александра Градского, сразу покорила сердца людей разных поколений. Рок-музыкант при этом обрел популярность. Композиция открыла публике удивительные вокальные данные певца и стала его визитной карточкой.

Сам Градский вспоминал, что эта песня досталась ему случайно - во время записи на «Мосфильме» для киноленты «Романс о влюбленных»:

«Подошел знакомый звукорежиссер и спросил, не хочу ли я спеть еще для одного фильма… Тогда я и познакомился с Александрой Пахмутовой».

Музыкант также отмечал, что с композитором у него сложились доверительные отношения.

«Не так уж много в этом мире людей, которые мне по-настоящему приятны. Человек десять, не больше. Пахмутова, пожалуй, входит в эту десятку», - признавался Градский.

Кстати, на первой встрече с композитором он, по его собственному выражению, повел себя несколько нахально: предложил в третьем куплете сделать некую кульминацию и исполнить его на октаву выше. Пахмутова переделала аранжировку. Теперь песня так и звучит.

Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять: Чтоб тебя на земле не теряли, Постарайся себя не терять.

Этот куплет выбивается из общей канвы и тем самым приобретает особый смысл.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег БОРОВСКИЙ, мэр города Саянска:

Олег БОРОВСКИЙ, мэр города Саянска:

- У Александры Пахмутовой такое количество хороших песен, что выбрать какую-то одну и самую любимую очень сложно. Поэтому я бы назвал как минимум две - «Как молоды мы были» и «Надежда».

Первая из них очень жизненная. «Оглянись, незнакомый прохожий… Может, я это, только моложе. Не всегда мы себя узнаем» - это как раз о том, какими молодыми мы когда-то были. А дальше каждый куплет - отдельная история, причем реальная, которая могла произойти с каждым.

- Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли». Слушая эту песню, каждый раз с высоты прожитых лет вспоминаешь свою молодость и невольно задумываешься о том, какое это было замечательное время, когда все трудности казались делом пустяшным и легко преодолевались. Наш город Саянск начали строить в 1970 году в глухой тайге. Сюда приехала молодежь из разных уголков Советского Союза. Никого не пугали условия и бытовые проблемы. Стояла задача построить новый город, и она была решена.

Надо сказать, что у Александры Пахмутовой есть много песен, посвященных Братску, Усть-Илимску, Ангарску. Про Саянск пока ничего подобного не написали, и тем не менее слова «Здесь зимой летает белая пурга, а в кварталах города прячется тайга» применимы и к нашему городу.

Все песни Пахмутовой и Добронравова не только патриотические, но и лирические. И слова, и музыка берут за душу.

Песня «Надежда» - она тоже, можно сказать, про первостроителей. «Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, взлетные огни аэродромов… Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь, на неизведанном пути, ждут замысловатые сюжеты».

Именно такая воодушевленная и активная молодежь возводила наш Саянск. Сегодня он не похож ни на один город региона и по-своему уникален. Он очень уютный, удобный для жизни, интересен природными и архитектурными особенностями. Город утопает в зелени. Те, кто строили Саянск, постарались максимально сохранить лесные насаждения, и теперь жилые микрорайоны окружены лесопарковыми зонами, а во дворах 5- и 9-этажных домов растут сосны и березы. Саянск весной - город цветущего багульника, летом - не по-сибирски ярких цветников, зимой - удивительной белизны снегов, а круглый год здесь легко дышится чистым сосновым воздухом.

Саянск развивается. Фото: предоставлены пресс-службой города Саянска

Сейчас город растет. В Саянске 7 школ, 10 детских садов, Дом детского творчества. Прошлым летом началось строительство еще одной общеобразовательной школы на 550 мест. В конце прошлого года открыта новая школа искусств, в которой учится более 900 ребят.

Город утопает в зелени. Фото: предоставлены пресс-службой города Саянска

В молодом городе созданы все условия и для развития спорта. Всего в Саянске 71 спортивный объект, в том числе футбольный стадион с искусственным газоном. Каждый год на территории муниципалитета проходит более 200 спортивно-массовых мероприятий.

Также Саянск - это территория опережающего социально-экономического развития.

Здесь появляются новые места для отдыха и прогулок. Фото: предоставлены пресс-службой города Саянска

На сегодняшний день в ТОСЭР «Саянск» зарегистрировано четыре резидента. Это предприятия по переработке полиэтилена и древесины, производству пластиковых окон, развитию тепличного хозяйства.

Еще городу нужен свинокомплекс, который здесь пытались построить в советское время. Интерес к созданию производства уже проявили инвесторы. Мы будем рассматривать все предложения, так как развитие производств дает городу новые рабочие места.

Фото: предоставлены пресс-службой города Саянска

Сейчас бизнес переживает непростое время, но мы прилагаем все усилия, чтобы создавать возможности для открытия новых предприятий. «Первый тайм мы уже отыграли». Нужно двигаться дальше.