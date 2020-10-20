Воздушная гимнастика в Иркутске: советы тренера, польза от занятий, адреса секций. Фото: Юлии БЛУЖИНОЙ

Парящие под куполом цирка воздушные гимнасты сродни птицам или пушистым облакам. Кажется, они невесомы. Но все понимают, что прежде, чем совершить такой полет – предстоит немало поработать. Давайте разберемся, в каком возрасте нужно начинать занятия, что потребуется, чему научат тренировки.

Ждем, пока сформируется костно-мышечный аппарат

Записывать детей на воздушную гимнастику специалисты советуют с 5 лет. К этому времени ребенок будет готов к физическим нагрузкам. Сразу в «небо» дошкольника, конечно, никто не пустит. В среднем, на это может уйти до двух лет, а чтобы довести номер до совершенства - годы.

- Сначала развиваем координацию, мелкую моторику, укрепляем костно-мышечный аппарат, занимаемся растяжкой - рассказывает руководитель Образцовой цирковой студии «Сюрприз» Юлия Блужина. - Воспитанники сначала осваивают трюки, лежа на полу. И только потом поднимаются в воздух. Первоначальная высота, которую осваивает юный гимнаст, может достигать всего нескольких сантиметров. Выбор воздушного аппарата (то, на чем поднимается – прим. авт) напрямую зависит от физических способностей артиста. Многообразие последних удивляет: кольца, ремни, бамбук, трапеция, лира, корд-де-парель и многое другое.

Способность к полетам во многом зависит от желания. Те, кто хочет и делает, всегда добиваются результата. И если ваш ребенок уже не дошкольник, это не значит, что время потеряно и остается только жалеть об упущенных возможностях. Были случаи, когда девочки приходили в 12 лет – «ни моста, ни шпагата», - но добивались своего и летали, становились артистами цирка.

- Здесь нужны 99% труда и только 1% таланта, - говорит педагог.

В гимнастику, конечно, берут не только девочек, но и мальчиков. Молодые таланты могут выступать соло или дуэтом, или смешанным дуэтом – юноша и девушка. Кроме того, в цирке – множество жанров: жонглирование, эквилибристика, фокусы и многое другое.

Легкость в исполнении элементов достигается многочасовыми тренировками. Фото: Юлии БЛУЖИНОЙ

Красота во всем

Воздушная гимнастика – это синтез искусства и спорта. Здесь важны и сила, и гибкость, и артистичность. Нужно будет уметь не только выполнить трюк, но и эффектно преподнести себя зрителю. Придется работать над всем этим. Так что этот вид физической активности подарит не только сильное тело, но и сформирует характер.

- Цирковое искусство - это, прежде всего, честность, - говорит Юлия Блужина. –Выступающий всегда на виду: не дотянула коленку – призового места не будет, не застегнула тренчик (специальная застежка на страховочном ремне – прим.авт) – жди последствий. Для того чтобы избежать подобных ситуаций необходимо многократно повторять трюки. Времени скучать на занятиях воздушной гимнастикой точно не будет. Ведь для номера нужны не только тренировки, но и костюмы, музыка, макияж.

В этом году Образцовая цирковая студия "Сюрприз", кстати, отмечает свое 35-летие. Опыт в воспитании артистов - не малый, дипломов и первых мест на различных фестивалях у обучающихся Юлии Васильевны Блужиной – десятки.

Для номера нужны не только тренировки, но и костюмы, музыка, макияж. Фото: Юлии БЛУЖИНОЙ

Как образ жизни

Взмывать в воздух, совершать различные трюки – от этого сложно отказаться, поэтому удивляться, что ребенок, который однажды пришёл в зал, становится профессиональным артистом цирка, не приходится. Нам удалось пообщаться с одной из выпускниц «Сюрприза». В студию будущую артистку Росцирка Анжелику Кербель в 2001 году привела бабушка.

- Я увидела, что там крутят обручи и сама попросилась, - вспоминает Анжелика. – Сначала изучала все цирковые жанры, а лет с 13-ти попробовала себя в воздухе. Было тяжело: и синяки, и содранные стопы, злость, что не получается. В общем, пот и слезы (улыбается). Мама охала и ахала, а бабушка спустя годы сказала «лучше бы я на бокс тебя отвела». Но мне самой нравилось парить, хотелось адреналина. Испытав чувство полета, хочется повторять его снова и снова.

Воздушная гимнастика - это постоянный труд. Фото: предоставлено Анжеликой Кербель

Анжелика Кербель окончила в Иркутске Государственное училище Олимпийского резерва, собиралась стать тренером, когда вдруг приехавшему из Москвы цирку понадобилась девушка-гимнастка. И Анжелика согласилась, с тех пор, как артистка сама выражается, «живет в диаметре 13 метров» (это размер циркового манежа – прим.авт.). Кстати, рабочая высота под куполом цирка профессиональных гимнастов – 16-18 метров. Именно там они парят…

-Не страшно ли? – повторяет Анжелика заданный вопрос. – Конечно, страшно! Каждый раз страшно, ведь любой подъем - это риск. Бывают номера, которые исполняешь без страховки. Хорошо, что страшно – срабатывает инстинкт самосохранения и организм работает на пределе возможностей.

КОНКРЕТНО

Что понадобится для занятий

Футболка, спортивное трико или лосины, носочки и балетки.

Дополнительно могут пригодиться гетры, эластичные бинты и бандаж.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ:

Образцовая цирковая студия «Сюрприз» в Доме детского творчества №3

г.Иркутск, ул. Безбокова, 1А/1

Тел. (3952) 46-12-90

Запись через Интернет:

Сайт: р38.навигатор.дети

Программа «Искусство цирка: основы подготовки по цирковым жанрам»

Театр спортивной воздушной акробатики и хореографии «Крылатые»

Г. Иркутск, ДК «Орбита», ул. Советская, 139

Тел.: (3952) 64-88-14

Образцовая эстрадно-цирковая студия «Калейдоскоп»

г. Шелехов, ДК «Металлург», ул. Тимофея Панжина, д. 2

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