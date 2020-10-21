Едва не разорвали в клочья: олененка спасли от стаи собак на берегу Байкала

Молодой изюбрь боялся выходить из Байкала и возвращаться в лес - а вдруг снова нападут псы? Фото: Сергей ВОКИН.

Насквозь промок, весь трясется от холода и страха, но никак не решается выйти из ледяной воды... Если бы не люди, грациозный изюбрь (вид оленя) мог погибнуть в поселке Бугульдейка, что на берегу Байкала.

Дикое животное заигралось, случайно выскочило из леса к озеру, а ему навстречу - стая злых псов. И давай гонять беднягу по всему поселку! Изюбрь еще маленький, ему не больше полгода, силенок не хватало, чтобы сбежать. Ринулся к Байкалу, да прямо в студеную воду. Только там собаки не могли его достать. А так бы запросто разорвали в клочья...

Копытное спасли от собак местные жители, а в лес проводили инспекторы лесничества. Фото: Сергей ВОКИН.

Благо, травлю увидели местные. Собак мигом разогнали, но обессилевший изюбренок все равно боялся выходить из воды. А вдруг снова набросятся псы? Пришлось звонить в лесничество. Развернулась целая спасательная операция. Животное осторожное вывели на берег и проводили в лес. На это ушло несколько часов.

В этом году это уже второй случай, когда на изюбря возле Байкала набрасываются собаки. Фото: Сергей ВОКИН.

- Такой случай в этом году у нас уже не первый, - рассказал инспектор в области охраны окружающей среды Берегового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Сергей Вокин. - В июне приходилось спасать взрослого изюбря, который тоже был отрезан от леса безнадзорными псами.

Тогда их хозяев нашли и попросили привязать своих собак во дворах. Чьи псы гоняли изюбря на этот раз, тоже выяснят. Если бездомные - поставят вопрос об отлове.

Изюбренок вернулся домой, в лес. Фото: Сергей ВОКИН.

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