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Стивен Сигал пообещал защитить Байкал строгими законами

Пока непонятно, о каком ужесточении законодательства может идти речь
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стивен Сигал пообещал защитить Байкал строгими законами.

Стивен Сигал пообещал защитить Байкал строгими законами.

Голливудский актер Стивен Сигал давно уже гражданин не только своей страны, но и Сербии, и России. Этим летом он приезжал на Байкал, отыскав данные о том, что у него есть бурятские корни. Его отец был родом из приграничной Кяхты. Приехав знакомиться с родиной предков, Стивен Сигал вдохновился Байкалом. И решил, что возглавит экологический проект, направленный на защиту уникального озера. В интервью РИА Новости он заявил, что считает одной из своих задач разработку более строгого природоохранного законодательства, направленного против загрязнения Байкала.

Пока о том, какие это будут законодательные инициативы и как они согласуются с тем, как сейчас развивается ситуация вокруг озера, сейчас сказать сложно. Однако помощь озеру нужна. И именно за действия в этом направлении на днях похвалил Стивена Сигала президент.

Спасибо за помощь омулю

"Выделены дополнительные средства как на воспроизводство омуля, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство", - отчитался на встрече с главой государства руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

-Стивен Сигал принимал участие в этой акции?, - уточнил Владимир Путин.

Илья Шестаков подтвердил это. Президент страны передал ему слова благодарности.

Конечно, участие голливудского актера в этой акции было скорее символическим. Приехав в Бурятию, в июле он участвовал в традиционном выпуске молоди омуля в озеро в селе Гремячинск на побережье. В то же время благодаря нему весь мир узнал об этой проблеме.

- Мы поставили эксперимент. В прошлом году специально оставили омуль, чтобы посмотреть в заводских условиях, до каких размеров он сможет вырасти, как приживется в естественной среде. Большой эксперимент сегодня завершился. Радостно, что в такой компании,- сказал начальник байкальского филиала «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

Специалисты отметили, что в этом году в результате нереста по Селенге скатилось более 1,2 млрд личинок омуля - это максимальный объем за последние пять лет. Он достигнут в том числе и благодаря запрету на ловлю этого вида рыбы, введенного в 2017 году.

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