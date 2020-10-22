Дартс в Иркутске: спорт для джентльменов. Фото: Анастасия ХУДЯКОВА

Дартс довольно распространенное развлечение. Мишени, в которые нужно бросать дротики, можно встретить не только во многих клубах и барах, но и дома у своих знакомых. Наверняка и вы сами хоть раз старались попасть в «яблочко», соревнуясь с друзьями. А ведь на самом деле дартс может быть не только веселыми хобби, но и вполне серьезным видом спорта, в который играют настоящие английские джентльмены.

Для всех

- Дартс — это один из самых демократичных видов спорта, - рассказывает тренер высшей категории Николай Голубь. - Им может заниматься и стар и млад. Но при кажущейся простоте он, на самом деле достаточно тяжелый. Во многом из-за того, что во время прицеливания и броска спортсмены должны находиться в статичной позе и совершать движения, которые мы никогда не делаем в повседневной жизни. Еще нужно обязательно уметь концентрироваться и обладать отменным глазомером.

На занятиях по дартсу, как правило, нет разделения по возрасту: в одной группе могут упражняться и 14-летний парень, и 70-летний пенсионер. Также этот вид спорта очень популярен среди людей с ограниченными возможностями. На тренировках они находятся в равных условиях с другими дартсменами и ни в чем им не уступают. И, конечно, для них это отличная возможность социализироваться. Ну а на родине этой забавы, в Англии, считают, что дартс — это спорт для друзей, который также помогает их и приобрести. На занятиях всегда царит благоприятная атмосфера.

Точность и математика

Стоит отметить, что на профессиональном уровне дартс - не просто бездумные попытки попасть дротиком в цель. В первую очередь спортсмены должны выстраивать стратегию и просчитывать каждый шаг. Например, в самом распространенном подвиде дартса под названием 501 нужно поочередно попасть в сектора с разным количеством очков таким образом, чтобы сумма чисел, собственно, оказалась равна 501- ни больше ни меньше. Для этого дартсмен должен еще и разбираться в математике и уметь быстро складывать и перемножать множество чисел. А попробуй-ка удержи все эти цифры в голове во время ответственных соревнований!

Дартс в Иркутске: спорт для джентльменов. Фото: Анастасия ХУДЯКОВА

- Часто схватка между двумя спортсменами — это в большей степени психологическое противостояние, - добавляет Николай Голубь. - Ведь каждому из них нужно просчитать свою стратегию и придерживаться ее, при этом сохраняя самообладание во время бросков, чтобы случайно не промазать в самый ответственный момент.

Чтобы научиться попадать в нужный сектор мишени с первого раза, дартсмены долго и усердно тренируются. Их принцип: «количество обязательно переходит в качество». Чем больше человек бросает дротиков, тем скорее он научится делать это точно. В дартсе нет никаких историй о преодолении и тренировках через боль, пот и слезы — только методичное оттачивание мастерства. Помимо отработки бросков изучают тактику ведения поединка и все возможные схемы построения игры, которых существуют тысячи.

Как денди лондонский одет

- Также мы много времени уделяем внимание поведению дартсмена, - объясняет Николай Голубь. - Все-таки это игра джентльменов, поэтому в ней не последнюю роль играет этикет и правила уважительного общения с соперниками и судьями. Они касаются и дресс-кода: участники турниров должны обязательно надеть черные классические туфли, черные брюки и рубашку-поло, чтобы выглядеть, как настоящие денди.

Интересно, что настоящие профи не играют в дартс, который можно купить в любом магазине спорттоваров. На соревнованиях используют качественные мишени из спрессованного волокна агавы, которые не повреждаются от большого количества попаданий. Более того, спортсмены даже и близко не подходят к стандартным дротикам! Их подбирают по длине, весу и даже по форме оперения. Все зависит от хвата, которым спортсмен берет снаряд, и индивидуальных особенностей моторики.

Но, какими бы нюансами не отличалась профессиональная игра в дартс, нам все же она ближе в виде старой-доброй любительской забавы. Ведь нет ничего проще, чем повесить мишень дома или во дворе, отмерить от нее нужное расстояние и соревноваться с друзьями в меткости.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Развлечение для английских солдат

Первые игры, похожие на дартс, появились 300 лет назад в Англии. Тогда солдаты забавлялись тем, что метали укороченные стрелы в поперечный срез дерева, на который наносились специальные насечки-сектора, или же просто в днище бочки. Ну а первая мишень, разделенная на несколько секций с очками, «родилась» в конце XIX века. Ее создателем считается Брайан Гамлин. Затем в игре возникли четкие правила, согласно которым спортсменам начисляли баллы.

Любопытно, что дартс стал настолько популярным, что в начале XX века его даже запретили, посчитав азартным. Однако позже спорт оправдали, поскольку любители бросать дротики смогли доказать, что это требует определенной сноровки и мастерства.

Вскоре в Британии начали проводить и первые официальные соревнования, а в 1954 году дартс получил статус спорта, и с тех пор начал распространяться по всему миру. Но англичане по-прежнему питают к нему особую любовь. Вряд ли можно встретить хоть один лондонский паб, в котором не будет мишени с дротиками.