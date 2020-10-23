Тестов на коронавирус в Иркутской области будут делать больше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Толпа народа в масках на площади, и длиннющая очередь, занять место в которой иркутяне приходят в 4 утра. Всю эту неделю паблики в городских соцсетях пестрили снимками, сделанными очевидцами у Диагностического центра. Но само медучреждение винить в этом можно едва ли, желающих узнать свой COVID-статус слишком много. Сезонная простуда внахлест с пандемией коронавируса – вот и результат. Очереди везде, где берут пробы на COVID-19. Даже те, кто сдали анализ бесплатно по назначению врача, ждут результата порой 7-10 дней. Что делать, лаборатории с потоком не справляются. При том, что в регионе их 14, специалисты дежурят на износ в две-три смены, проводят до 7,5 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Решение, как ускорить процесс, уже найдено.

- Мы закупим дополнительное оборудование для Иркутского диагностического центра, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Благодаря этому, увеличим число проводимых в регионе тестов на коронавирус до 12 тысяч в сутки. Ждет допоборудование и Братск. Решаем вопрос и по другим городам.

Помимо тестов на коронавирус, которые не только непросто сдать, но и дождаться их результата, есть и другие проблемы, например, с койками в больницах. Прирост зараженных с каждым днем все больше, а значит, мест может хватить не всем.

- Поставил задачу – максимально увеличить резерв коек, - продолжает Игорь Кобзев. – С 16 по 22 октября в регионе уже развернули дополнительные 965 мест. В ближайшее время добавим еще 40 на базе Факультетских Клиник, 60 - в Медсанчасти Авиазавода и 150 - в Братской городской больнице № 5.

Ну а теперь о выездах медиков к пациентам на дом. «Комсомолка» уже рассказывала о волонтерском движении «Поможем врачам вместе», которое создали иркутские предприниматели. Бизнесмены сами сели за баранку собственных автомобилей и начали развозить фельдшеров по больным. За две недели, с 5 человек, количество добровольцев выросло до 36. Теперь еще 20 машин выделило для врачей правительство региона, и 5 – городская администрация. Ну а в соседних Ангарске, Братске и Черемхове для перевозки медиков привлекли таксистов.

Уже пополнился штат станции скорой помощи. На работу наняли дополнительных диспетчеров, фельдшеров и водителей. На помощь брошена 1 тысяча ординаторов, а также волонтеры.