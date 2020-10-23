Положение о проведении фестиваля им. А Пахмутовой

12 декабря 2020 года исполняется 65 лет легендарному Братску. К этому событию мы решили приурочить песенный фестиваль им. А.Пахмутовой. Фестиваль проводится Издательским домом «Комсомольская правда», администрацией города Братска, Министерством культуры и архивов Иркутской области, телеканала ТИВИСИ при поддержке губернатора Иркутской области И.И.Кобзева

Цели и задачи Фестиваля

Фестиваль носит имя Александры Николаевны Пахмутовой — советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Почетный житель города Братска.

Фестиваль им. Пахмутовой А.Н. приурочен к 65-и летнему юбилею г. Братска.

Фестиваль направлен на сохранение памяти о музыкальных произведениях А. Н. Пахмутовой, и о значимых исторических моментах региона — комсомольские стройки, возведение ГЭС и строительство БАМа.

Заключительным этапом Фестиваля станет финальный концерт (далее — Концерт), где Участники исполнят хиты Александры Пахмутовой, написанные на стихи поэта-песенника Николая Добронравова.

Задачи Фестиваля:

Условия проведения Фестиваля:

Обязательное условия для проведения Фестиваля — виртуальный концерт (прямая трансляция на всех площадках «Комсомольской правды» и телеканала ТиВиСи HD). В случае нормализации эпидемиологической обстановки концерт пройдет в очном формате в Иркутске и Братске, а также в других местах по согласованию с администрациями населенных пунктов. Адреса и наименования площадок будут сообщены дополнительно путем публикации информации на сайте.

Фестиваль проводится в следующие сроки:

1 этап. Подготовительный. Подготовка и размещение информационных материалов в газете «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru, создание и прокат специальных выпусков (темы — комсомольские стройки, возведение ГЭС и строительство БАМа) на радио «Комсомольская правда» и на телеканале ТиВиСи HD — с 5 октября 2020г. по 12 декабря 2020г.

2 этап. Сбор заявок и отбор Участников на концерт, рассылка приглашений к участию. Отбор Участников производится коллегиально Организаторами Фестиваля. Старт приема заявок для участия в концерте — 15 октября 2020г. Оглашение результатов отбора путем размещения информации на сайте irk.kp.ru — не позднее 1 декабря 2020 года.

3 этап. Финальный. Концерт — декабрь 2020г.

(Информация о дате и месте проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации и будет сообщена дополнительно на сайте irk.kp.ru)

Участники концерта

Участниками Фестиваля могут быть граждане и творческие коллективы Российской Федерации, согласившиеся с настоящими правилами и направившие Организатору заявку о своем участии (Приложение 1), и прошедшие отбор Организаторами Фестиваля (далее – «Участник»).

Требования к Участникам Фестиваля

4.1. Чтобы принять участие в Фестивале, необходимо:

- получить решение Организатора о своем участии до 01.12.2020 г.включительно (размещение информации об этом на сайте irk.kp.ru и личное информирование по телефону каждого подтвердившегося Участника).

4.2 .После получения приглашения к участию в Фестивале, необходимо:

В случае неполучения согласия на приглашение Организаторов на участие в концерте до 10.12.2020г., приглашение аннулируется. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 10 дней до начала фестиваля, путём письменного уведомления Организаторов на адрес o.kuzovleva@phkp.ru.

4.3 Организаторы оставляют за собой право трансляции выступлений участников Фестиваля в открытых источниках, средствах массовой информации Организаторов: газета «Комсомольская Правда», радио «Комсомольская Правда», , а так же на ресурсах партнеров Фестиваля без ограничений.

Расходы по исполнению произведений, и их записи несут участники, расходы на организацию Фестиваля несет Организатор. Проезд до места проведения концерта, питание и проживание на время концерта оплачивается и организовывается Участником.

5. Подведение итогов Фестиваля и Награждение Участников.

5. Все участники заключительного концерта Фестиваля будут являться Лауреатами Фестиваля. Мероприятие не подразумевает наличие победителей и призовых мест, поэтому каждый коллектив\солист получает одинаковый набор призов и становится Лауреатом Фестиваля. Награждение проводится на заключительном концерте Фестиваля.

Призовой (наградной) фонд конкурса состоит из материальных подарков (наград) и формируется Организаторами. Подарки (награды) могут иметь вещевой характер. Участник не имеет права требовать денежный эквивалент вещевого подарка (награды).

5.2 Призы:

При необходимости приз может быть отправлен почтой за счет организатора.

В случае отказа Участника Фестиваля от получения Приза в течение 1 месяца с даты проведения Концерта, он теряет право требования Приза от Организатора.

С момента получения Приза Участник Фестиваля несет риски его случайной утери или порчи.

5.3 Организаторы обеспечивают:

- равные условия для всех участников Фестиваля;

- недопущение разглашения сведений об участниках заключительного концерта, проводимого в рамках Фестиваля, ранее даты их официального объявления.

Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки проведения итоговых мероприятий.

6. Иные положения:

6.1. Факт участия в Фестивале подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

6.2. Участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие Участником условий настоящих Правил, а также согласие на обработку предоставленных Участником своих персональных данных в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3 Участием в Фестивале Участник, действуя своей воле и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке) на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организаторами и его контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств, разработанных по поручению Организаторов, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети Организаторов и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без ограничений), следующие: уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть Интернет.

6.4. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения ребенка, его фото, телефонов (рабочего, домашнего, мобильного) адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником Организатору. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Участием в Фестивале любой Участник дает свое согласие на размещении своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте Организаторов по адресу ir.kp.ru, газете «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда», телеканал ТиВиСи HD, сайт tvstv.ru, а также в печатных и электронных средствах массовой информации, сетевых изданиях, в средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Facebook,Одноклассники.

6.6. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку предоставленных персональных данных путем направления письменного уведомления со своей подписью на адрес Организатора: 664009, г.Иркутск, а/я 194 или лично подать в офисе организатора по адресу: г.Иркутск, ул.Партизанская, 75.

6.7. В случае нарушения настоящих Порядка Организаторы вправе отстранить Участника от участия в Фестивале. При этом Организаторы имеют право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).

6.8. Участвуя в Фестивале, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организаторами в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

6.9. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Фестиваль, являются достоверными.

6.10. Организаторы обязуется:

6.11.1. Провести Фестиваль в порядке, определенном настоящими Правилами.

6.11.2. Выдать Призы Участникам.

6.12. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного месяца после дня вручения призов, призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

6.14. Организаторы оставляют за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время не позднее трех календарных дней до начала Фестиваля вносить в настоящий Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на сайте irk.kp.ru.

6.15.Организаторы вправе использовать фото участников в целях предусмотренных настоящим Фестивалем. Участник передает исключительные права на фото Организаторам.

Приложение 1

Форма заявки на участие в Фестивале

ЗАЯВКА

на участие в Фестивале имени А. Пахмутовой

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Прошу Организаторов принять мою заявку для участия в Фестивале. С Правилами и Положениями о Фестивале ознакомлен и согласен.

О себе сообщаю следующие сведения:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

«_____»________________ 2020г. ________________________________(подпись)

СОГЛАСИЕ на участие в Фестивале им. Пахмутовой А.Н. и

на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________ зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________, документ, удостоверяющий личность:______________________________________, выдан_____________________________________________________________,

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ « О персональных данных (далее Закон), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных и моего ребенка______________________________________. в целях участия в Фестивале им. А. Пахмутовой.

Организаторы Фестиваля:

- акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда». Иркутский филиал. ИНН/КПП 7714037217/381143001.Адрес Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда»: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Почтовый адрес: г. Иркутск, а/я 194.

- ООО «Рекламное агентство «Инет» - Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, получившие настоящее согласие.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых в адрес организаторов документах, в том числе: фамилия, имя , отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании( с указанием учебных заведений), биографические данные, фотографии, контактная информация, место жительство.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любом документе на участие в проекте Фестиваль им. Пахмутовой А.Н. включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе использовать персональные данные об участниках проекта Фестиваль им. Пахмутовой А.Н. изготовления фото-, аудио- и/или видеоматериалов в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфической продукции, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактировать такие материалы, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда операторы выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором проекта. Все действия с персональными данными участников проекта производятся на бесплатной основе, без каких-либо материальных и моральных компенсаций.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Операторами письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

«___» _____________ 2020 г.

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(подпись) (Ф.И.О.)