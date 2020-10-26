«Тебе ногу прострелить?»: иркутянин устроил пальбу на шиномонтажке, требуя товарный чек. Фото: "ДТП 38RUS"

Скандального клиента, который устроил разборки, размахивая пистолетом, сняли на видео сотрудники одной из иркутских шиномонтажек. Ролик, опубликованный в группе «ДТП 38RUS», начинается с того, что агрессивно настроенный мужчина, вытащив из кармана куртки пистолет, начинает требовать у сотрудника, выписать ему товарный чек.

- Зачем ствол то взял? - резонно спрашивает мастер.

- Ты мне выпиши товарный чек, я тебе по-человечески говорю, - громко отвечает на это вооруженный клиент. – Вы чего залупаетесь, ребята? Деньги берете, а товарный чек не выписываете. Тебе что, ногу прострелить, чтобы ты шевелился?

После этого, сотрудник автосервиса спокойно объяснил нервному клиенту, что его автомобиль ремонтировал вовсе не он, и какой чек с него требуют, он не понимает. С этим мужчина согласился, отметив, что работами действительно занимался напарник. А когда мастер предложил все же дождаться его коллегу, раздался хлопок. Нервы у дебошира сдали окончательно, он выстрелил в землю и истеричным голосом скомандовал: «Пошел товарник выписывать!»

Сотрудник шиномонтажки больше спорить не стал, и отправился в помещение сервиса за чеком.

- Только напиши, что там 550 рублей, - дал ему наставления вооруженный мужчина.

Заканчивается видео тем, что мастер отдал разъяренному водителю квиток, и отметил, что вопрос вполне не обязательно было решать при помощи оружия. На что получил такой ответ:

- Да потому что некогда мне, а вы на словах не понимаете, - сказал скандалист, после чего сел в свое авто, и уехал.

Почему сибиряк схватился за оружие в такой нелепой ситуации, пока неизвестно. Непонятно также, был его пистолет боевой или травматический. Полиция уже в курсе этого инцидента.

- Мы проводим проверку по этому факту, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подробности выясняются.