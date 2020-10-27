«Выстрел произошел случайно»: иркутянин извинился за пальбу у шиномонтажки

«Выстрел произошел случайно»: иркутянин извинился за пальбу на шиномонтажке. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутские полицейские нашли скандального клиента шиномонтажки, который устроил пальбу из-за того, что ему не дали товарный чек. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом инциденте, о котором горожане узнали из ролика в соцсетях. На кадрах видно, как вооруженный пистолетом мужчина с криками требовал у сотрудника шиномонтажки выписать ему товарный чек на 550 рублей, и даже угрожал прострелить работнику ногу. Когда мастер предложил разъяренному клиенту дождаться его коллегу, нервы у дебошира сдали окончательно, и он выстрелил в землю.

Полиция выяснила, что скандал произошел 25 октября на шиномонтажке на выезде из микрорайона Синюшина гора. Нарушителем спокойствия оказался 50-летний иркутянин. Он явился в отдел, и кратко объяснил свое не совсем адекватное поведение.

- Приношу свои извинения работнику шиномонтажки, - говорит мужчина. – Выстрел произошел случайно. Больше такого не повторится.

Кстати, пистолет, которым размахивал иркутянин, оказался сигнальным МР-371. Это оружие вообще предназначено для стрельбы патронами, и не опасно для окружающих. Несмотря на это, полностью избежать наказания мужчине не удастся Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по факту инцидента составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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