Крупнейшая группировка черных лесорубов осуждена в Иркутске.

Еще пять лет назад, в 2015 году, в Иркутской области была задержана мощная и хорошо организованная группировка черных лесорубов - 30 человек. Ущерб лесам, нанесенный этой ОПГ, составил 18 миллионов рублей. В 2019 году 22 черных лесоруба отправились в колонии отбывать наказание, срок каждого - от 2, 5 до 5, 5 лет. Сейчас наказание настигло лидера группировки и его остальных подельников.

«Сообщество являлось одной из самых крупных группировок «черных» лесорубов региона за последние 20 лет. В состав преступной организации входило контролирующее звено, группа обеспечения безопасности, а также четыре бригады, непосредственно отвечающие за незаконную заготовку древесины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что ОПГ не только нелегально заготавливала древесину, но и перевозила ее на пилорамы, где затем перерабатывала. А после этого товар сбывали на теневом рынке. Криминальный бизнес процветал. Полицейские, к слову, во время обысков изъяли 17 погрузчиков, лесовозов и другой техники.

Сверхприбыли от торговли лесом в ОПГ делились неравномерно. Половину всего дохода оставлял у себя главарь, в среднем около 300 тысяч в месяц. Если не считать этого "топ-менеджера", остальные зарабатывали не слишком много. Так, бригада лесорубов, работающая в тайге, получала 6 тысяч рублей на всех за один грузовик. А старший бригадир, организовывающий рубку - от 35 до 50 тысяч в месяц. Видимо, в зависимости от результатов.

Триста томов составило уголовное дело, двести свидетелей допрошено, проведено 56 проверок, в том числе в глухой тайге.

«Особая сложность в расследовании уголовного дела заключалась в активном противодействии значительной части участников сообщества. Обвиняемые, которые сотрудничали с правоохранительными органами, оказывались под постоянным давлением бывших подельников. Для обеспечения их безопасности применялись меры государственной защиты, - отметила Ирина Волк.

Результатом всей этой работы стал приговор Иркутского районного суда. Лидер и организатор ОПГ получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиона рублей. Семеро его сподвижников - от трех до семи лет лишения свободы каждый.