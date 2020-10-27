Синоптики рассказали погоде на ноябрь 2020 в Иркутске Фото: Валерий ШАХОВ

Пора, когда сибиряки полностью меняют осенний гардероб на зимний, когда снег покровом ложится на землю, и приходят первые крепкие морозы, - вот, пожалуй, главные признаки ноября. И каким же будет последний месяц осени? Синоптики уже знают какой будет погода на ноябрь 2020 в Иркутске.

- На территории почти всего Приангарья температура воздуха в ноябре ожидается в пределах нормы, - рассказывает «КП» – Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – В среднем столбик термометра покажет от -6 до -12 градусов. На севере региона картинка иная. Там и так всегда холоднее, но ноябрь приготовил еще один сюрприз. За окном будет морознее обычного на 1-2 градуса, то есть -15, -21 за бортом, в Катангском районе до -24. В конце месяца на севере по ночам и вовсе до -30, -35.

А вот в Иркутске, по словам синоптиков, погода на ноябрь 2020 ожидается вполне себе "миролюбивой", раньше декабря такие холода не придут точно. У нас первые морозы, если их так можно назвать, ударят во второй половине ноября, когда температура опустится до -17, -22 градусов. Но настоящих сибиряков это напугает едва ли. Что касается осадков, то снега прогнозируют в пределах и даже меньше нормы. В первую очередь это касается как раз юга области. И еще один интересный факт. Оказывается, по статистике в ноябре осадков выпадает почти в два раза меньше, чем в октябре.

- Кстати, покидающий нас октябрь получился очень контрастным, - продолжает Юлия Янькова. - Начало месяца выдалось холодным, а концовка – теплой.

А теперь о прогнозе на последние октябрьские деньки. Самым теплым станет 28 октября, когда солнце пригреет до +11 градусов. А уже с 29-го вновь облачность и похолодание до + 5, +7. Кроме того, усилится ветер, снег пойдет с 30 октября. Неутешительный прогноз и на ближайшие выходные - всего 0, +2 и осадки.Хотя, с учетом того, что приходит уже ноябрь 2020, и фактически это прогноз погоды на его начало, может, зря сетуем?