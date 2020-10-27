Губернаторский дневник 2020: 100 лучших школьников Приангарья получат награду

Ярослав Копылов стал победителем акции "Губернаторский дневник" в третий раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Быть отличником это круто! Просто потому, что успехи в учебе сегодня – это вклад в успешное будущее завтра. Умение получать знания, умение отстаивать свою позицию – все это пригодится в жизни. Именно поэтому традицией уже стала совместная акция «Комсомольской правды» и правительства региона. В этот раз участниками акции стали больше тысячи пятерочников. Сто учеников, у которых пятерок больше всех, скоро получат дневники с автографом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Жаль, но в этом году не состоится встреча школьников с главой региона, которая тоже стала уже доброй традицией. Пандемия помешала, введены строгие ограничения. Но Игорь Кобзев записал напутственное слово юному поколению на видео.

«Дорогие друзья, уважаемые победители акции «Губернаторский дневник»! На протяжении четырех лет идет наш интересный проект по поддержке самых талантливых и успешных. Ежегодно участниками акции становятся сотни учеников 2- 11 классов со всех уголков Приангарья. В 2020 году победителями стали 100 отличников. На протяжении всего учебного года вы прилежно учились, зарабатывали пятерки. Ваши труды и старания, высокая работоспособность были примером для одноклассников и предметом гордости для педагогов и родителей. Ваша победа особенно значима в сегодняшнее непростое время, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией. Вам пришлось осваивать новые технологии, заниматься дистанционно. Но вы успешно справились с этим и закончили учебный год на отлично. Я желаю вам таких же высоких достижений в этом году. Поздравляю вас с победой в акции «Губернаторский дневник». Помните, что это также заслуга ваших учителей и родителей, их помощь и поддержку трудно переоценить.

От души желаю вам вдохновения, новых успехов и побед. Пусть полученные знания откроет перед вами любые двери. Оставайтесь отличниками всегда!»

Так оно и есть. В нашей акции уже есть постоянные участники. Один из них -, Ярослав Копылов из Усолья-Сибирского. С первого класса он отправляет заявки на конкурс и в числе лучших оказался в третий раз!

- Я говорю спасибо первой учительнице Наталье Юрьевне Быковой, - радуется победе Ярослав. – Это ведь ее идея была, участвовать в конкурсе.

Пока неизвестно, будет ли Ярослав Копылов участвовать в следующих «Губернаторских дневниках», но мы желаем ему не терять азарта и веры в себя. И учиться хорошо.

Илья Погребной получит уже второй дневник с автографом главы региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два раза участвовал в акции и Илья Погребной из Чунского. Сейчас он уже восьмиклассник.

- В прошлом году я первый раз прислал бланк с отметками и сразу же стал победителем, - рассказывал Илья. – Поэтому и отправил снова.

И не зря. Победил же! Успехов тебе, Илья! Успехов и выпускникам, которые тоже приняли участие в акции, на память о школьных годах. Сейчас они уже студенты.

-Софья – первокурсница, в декабре у нее первая сессия в Байкальском университете, она будущий специалист в сфере экономики, - с удовольствием рассказывают о переменах в жизни Софьи Абрамовой из маленького поселка Худоелань в Нижнеудинском районе ее родные. –Об участии в акции вспоминает с улыбкой. А дневник с автографом будет для нее напоминанием о юности.

Поздравляем Софью Абрамову, поздравляем и всех остальных участников нашей акции «Губернаторский дневник». Пусть эта победа будет залогом ваших будущих побед.

Полный список победителей акции "Губернаторский дневник"2020 смотрите здесь