Врачи объяснили, когда при ОРВИ и COVID-19 вызывать неотложку и как оформить больничный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Приезжайте срочно, у меня горло болит и температура 39! Я плохо себя чувствую, голова кружится и мне страшно». Еще год назад такой звонок в «Скорую» вполне стал бы поводом для приезда бригады через 20 минут. Сейчас по такому вызову в Иркутске не приедет даже неотложка. Во всяком случае, быстро не приедет. День-два придется подождать. Посоветуют выпить жаропонижающее, теплого чая с лимоном, прополоскать горло и накапать успокоительного. В принципе, все. Замглавврача по поликлиническому направлению горбольницы №1 Юлия Башарина рассказала о работе поликлиник в условиях распространения COVID-19 и о том, к кому и когда приедут врачи.

Если болит горло и насморк, не надо вызывать врача

-Хотелось бы людей немножко успокоить и сказать, что не при каждом ОРВИ необходим вызов врача. Не все люди имеют на руках больничные листы и не везде требуют их. Поэтому если у вас нет температуры, но заложило нос и запершило в горле, это не значит, что нужно вызывать неотложку.

Если врач назначил лечение — лечитесь!

Если у вас был врач и вам назначил все лечение, и если вы чувствуете, что в течение нескольких дней ваше состояние не ухудшилось, осталось прежним, температура прежней, не надо паниковать и вызывать еще раз доктора через три дня. Потому что имет значение накопительный характер лекарственных препаратов и только на 3-4 день те лекарства, которые начали принимать, начинают действовать. Поэтому просто пейти препараты дальше.

А зачастую мы ездим по 2-3 раза к людям, которые паникуют - температура не спадает. Но такое может быть и температурить можно не день и не два.Но прочие симптомы, они же остались прежними, не силились. А что-то даже стало полегче. Не надо вызывать! Мы не успеваем доехать до людей, у которых еще не были.

Когда надо вызывать «неотложку»

Если ситуация такова, что она не терпит отлагательств, высокая температура, конечно, врачи приедут в течение дня. Обслуживание вызовов идет и до 10 и до 11 часов вечера. Что еще важно отметить?

Если вы чувствуете, что ситуация неконтролируемая и стала нарастать одышка, тогда действительно это повод вызвать врача.

Если у вас подтвердился «коронавирус»

Если у вас положительный тест на ковид, то вы уже попали в поле зрения медицинского учреждения и вам завели больничный. Он будет длиться, пока у вас не будет двух отрицательных тестов. Поэтому не надо паниковать и требовать медика повторно на пятый день болезни. Лечитесь, вам же назначение сделано. Доктор про вас не забыл.

-Отдельно хочу сказать о тех, ко сдает анализы самостоятельно. Да, сложно вам пробиться в лечебное учреждение, хотя горячие линии и работают. Если у вас положительный тест., это не значит, что вы, не имея симптомов, вы увидите врача в первый же день. Врач осматривает пациентов с ковидом в течение 5-7 дней.Если этот пациент стабилен, дистанционно мы организуем консультации по телефону. Не паникуйте и не вызывайте сразу неотложку. День-два и с вами свяжутся, обговорят ситуацию по лечению. Оформят больничный с того дня как получен мазок. А неотложная помощь нужна там, где действительно тяжелые больные.