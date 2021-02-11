Сыграть свадьбу в пандемию - задачка непростая! Гостей в ЗАГС или ресторан не пригласишь, а сами в масках, что же за торжество? Самые находчивые в 2020-м году женились в режиме онлайн и поздравления от близких принимали по видеосвязи. А многие отложили пышное торжество до лучших времен, когда уйдет ковид.- В прошлом году число браков в регионе уменьшилось на 20% по сравнению с 2019-м, - рассказали в Службе ЗАГС Иркутской области. - Труднее всего молодым пришлось в первую волну коронавируса. Больше 1000 пар перенесли дату регистрации на осень или на следующий год, а кто не захотел откладывать, приходили на церемонию вдвоем (только жених и невеста) и обязательно в масках и перчатках.Охотнее всего в пандемию расписывались мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. А вот молодежь от 18 до 24 лет не спешила создавать семью - все-таки сначала на ноги надо встать, а время нестабильное, работа была не у всех.- К тому же, 2020-й был високосным, а в такие годы свадьбы всегда играют реже, - добавили специалисты.Зато сейчас начинается свадебный бум! Только за январь в Приангарье отношения узаконили 946 пар, а год назад, еще до пандемии, за это время прошло 748 регистраций. В Иркутске за месяц зарегистрировали 360 браков, а в прошлом году - 250.И на красивую зеркальную дату 12.02.2021, какая бывает редко, в ЗАГСы выстроилась очередь. В Иркутске в этот день брачными узами соединят себя 80 пар.А В ЭТО ВРЕМЯКарантин сплотил семьи?Попробуй-ка, посиди целыми днями дома, наедине со своей второй половинкой! В 2020-м казалось, что карантин - это проверка браков на прочность, которую пройдут не все. Но вопреки ожиданиям, разводов в Иркутской области, наоборот, стало на 10% меньше. Возможно, непростое время сплотило семьи. Но есть и другое объяснение - из-за пандемии ЗАГСы сокращали прием, поэтому развестись было не так просто.ТОЛЬКО ЦИФРЫ14060 браков зарегистрировано в 2020-м, 18082 браков - в 2019-м.10 670 разводов в 2020-м, 12000 разводов - обычно в предыдущие годы.27 322 детей родились в 2020-м, из них 14062 мальчиков, 13260 девочек. В том числе 598 двоен, а в трех семьях родись тройняшки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Иркутской области детей назвали Эльбрус и СталинаРассказываем, какие еще редкие и необычные имена дают новорожденным (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08