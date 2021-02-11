В Иркутской области детей назвали Эльбрус и Сталина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только ни выбирают имена малышам. Называют в честь бабушек-дедушек, выискивают самые «счастливые» имена в календарях, или подбирают необычные, чтобы у ребенка не было тезок в детсаду и школе.

- К интересным именам среди мальчиков относятся Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Святогор, Северьян, Соломон, Ипполит, Доброслав, Амур, Добромир, Янислав, Теодор, Харитон, Мирослав, Севостьян, - перечислили в ЗАГСе, как в 2020-м нарекали детишек в Иркутской области.

Старославянские не первый год в тренде. Родители уверены: назовешь сына, как богатыря, значит, таким и вырастет - сильным, мужественным. Одного мальчика назвали Эльбрус - в честь горы. А еще в число уникальных в 2020-м попали Севостьян, Вениамин и Яков.

- Для девочек редкими именами стали Эммануэла, Цветолина, Рубина, Святозара, Святослава, Софиябону, Самая, Радислава, Павла, Океана, Мирабелла, Милиссия, Матильда, Магдалина, Лукерья, Климентина, Забава, Емельяна, Евангелина, Добромира, Деметрия, Аделаида, Августина, Иванна, Аврора, Аглая, Агата, - рассказали специалисты.

Еще в Приангарье родились Сталина или Олимпиада - так называли дочек в советскую эпоху. А как насчет имен Океана или Самая? И такие встречаются!

А теперь о популярных именах. Раньше это традиционно были Артем и София. Но в 2020 году они уступили пальму первенства. Мальчишек чаще всего называли Александр, Михаил, Дмитрий, Иван и Матвей. Девчушек - Софья, Виктория, Варвара, Алиса.

Хотите, чтобы ребенок выделялся в коллективе - обратите внимание на привычные и любимые всеми имена, как Таня, Света, Рита, Яна, а у мальчишек - Никита, Паша, Сема, Сережа, Илья, Коля и Степа. Мода меняется, и теперь они встречаются все реже.