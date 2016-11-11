Лечение варикоза в Иркутске: куда обращаться по поводу заболевания вен

Варикозная болезнь – настоящее проклятие для женщин. Во-первых, потому, что страдают от сосудистых звездочек на ногах, а потом – и разбухших некрасивых вен, в основном дамы. Во-вторых, приходит эта беда в молодости, когда так хочется носить короткие платья и демонстрировать окружающим красивые ножки на каблучках. Увы! Вместо этого изящные барышни надевают джинсы, плотные компрессионные колготки и удобную обувь на невысоком каблуке. Лечение варикоза в Иркутске интересует многих.

- Как избежать этого заболевания? Сложно, - говорит заведующий отделением сосудистой хирургии иркутской областной клинической больницы Сергей Кыштымов. - Дело в том, что оно обусловлено генетически. А провоцирует болезнь лишний вес, отсутствие физических нагрузок, длительное сидение за компьютером. В общем, все, чем грешит современный человек. Для дам опасны каблуки и вообще неудобная обувь. У мужчин болезнь проявляется после тяжелых физических нагрузок.

Если мать страдает варикозом, значит, ее дочь будет мучиться от того же. Чтобы этого избежать, надо еще в детстве научить детей плавать, ездить на велосипеде, много ходить пешком, приучить правильно питаться.

Если же вы чувствуете тяжесть в ногах, отечность, проявились вены – идите к флебологам, сосудистым хирургам. УЗИ нижних конечностей покажет состояние ваших ног. И чем раньше вы начнете лечение варикоза в Иркутске, тем лучше.

- Лечение, если болезнь уже на серьезной стадии, одно – операция, - продолжает Сергей Кыштымов. – Но «кромсать» ваши ноги никто не будет. Даже по классической методике, которую мы применяем в сосудистых отделениях ОКБ и городской клинической больницы №1, остаются очень незаметные отметины. И, если вы не профессиональная модель, то результат вас обрадует. В частных клиниках применяются лазерные и ультразвуковые технологии.

Пока есть небольшие сосудистые звездочки или не очень выраженные вены, можно обойтись склеротерапией, эстетической процедурой. Она улучшит внешний вид ног. А если ситуация зашла далеко, поможет флебэктомия – это хирургическая операция, которая назначается врачом. Ее цель - нормализовать венозное кровообращение.

Однако все это не вылечит варикозную болезнь, так как предрасположенность к болезни остается и она может вернуться. Вам придется избегать ношения тяжестей, соблюдать активный режим, носить специальные колготки, и, что очень важно, следить за весом.

Где проверить здоровье сосудов

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По полису ОМС можно проверить здоровье вен у врача-хирурга в поликлинике по месту жительства ( он же направит к флебологам в ГКБ №1 или ОКБ). Также работу клапанного аппарата магистральных сосудов в Центрах здоровья.

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можно получить консультацию врача-флеболога или сосудистого хирурга и провести УЗИ вен нижних конечностей в различных медицинских центрах города. Безусловно, лучше воспользоваться самыми современными методами лечения варикоза в Иркутске. О том, как сделать это с помощью лазера, рассказывает врач-флеболог «Байкальского центра многопрофильной медицины» Виктор Геннадьевич Куторкин.

- Через прокол в венозной стенке устанавливается специальный световод, который проводится по всей длине вены, вдоль нее вводится местный анестетик - рассказывает специалист. - Световод подключается к лазерному аппарату. Лазерный луч равномерно прижигает изнутри венозную стенку, не повреждая окружающие ткани. Вена запустевает и через несколько месяцев полностью исчезает.

Восстановительный период после операции лазерного лечения варикоза вен проходит очень легко. Безоперационное лечение варикоза это очень удобно, так как не останется никаких шрамов, вы быстро придете в форму, не придется носить стесняющую одежду, чтобы скрыть следы операции.

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- Потребность в лечении этого заболевания огромна, - продолжает Виктор Геннадьевич. –Байкальский центр многопрофильной медицины существует полтора года, а уже проведено более 200 операций. Пациенты, в основном, пожилые люди, в возрасте около 70 лет, так как не применяется наркоз. Самым пожилым бабушкам, пришедшим бороться за здоровье и красоту, уже исполнилось 89 лет! А в почтенном возрасте, ведь, уже масса противопоказаний для обычной операции – это и сахарный диабет, и сердечно-сосудистая патология.

Врач-флеболог «Байкальского центра многопрофильной медицины» Виктор Геннадьевич Куторкин.

В «Байкальском центре многопрофильной медицине» доступные цены на комплексное лечение варикозной болезни, действует система скидок.

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