Усть-Кутский район в цифрах и фактах
Район расположен на северо-востоке Иркутской области, соседствует на
западе с Нижнеилимским, на севере с Усть-Илимским и Катангским районами, на востоке - с Киренским, Казачинско-Ленским, на юге - с Жигаловским и
Усть-Удинским. Расстояние от города Иркутска: 1385 км по железной дороге,
520 км по воздуху, 1000 км по автодороге.
Административный центр района - город Усть-Кут. Он расположен в 510
км севернее Иркутска, в центральной части области, в месте слияния рек Лена и Кута и представляет цепочку поселений, протянувшуюся на 40 км вдоль берега. Основная часть города, включая порт, железнодорожную станцию и аэропорт, расположена на левом берегу
Лены. Для сообщения с правым берегом построен автомобильный мост. В юго-западной части находится курорт ЗАО «Санаторий «Усть-Кут», один из немногих в Сибири, располагающий уникальными по химическому составу и лечебным свойствам грязями и ми-
неральными водами.
Район включает:
3 городских поселения
* город Усть-Кут
* поселок Звездный
* поселок Янталь
4 сельских территории
* Верхнемарковское
* Нийское
* Орлингское
* Подымахинское
* Ручейское
- Усть-Кутский район обладает обширным минерально-сырьевым потенциалом. На территории сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых. Так, промышленные объемы углеводородного сырья составляют 45,6 млн тонн нефти; 46,02 млрд м3
газа; 12,6 млн тонн газоконденсата.
- Лесом покрыто 3275,9 тыс. га территории Усть-Кутского района, что составляет 94,6% к общей площади района (4,9% областных земель). Запас древесины - 298,14 млн кубометров
(7% от областных). Леса, достигнувшего возраста рубки, - 318,2 млн кубометров.
- На территории района расположен комплексный охотничий заказник областного значения «Таюрский» общей площадью 55,6 тыс. га.
- На Усть-кутской земле находится 25 памятников истории: обелиски, захоронения, мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны; более 100 памятников археологии; 279 памятников архитектуры и деревянного зодчества.
- Город Усть-Кут сформировался как центр Осетрово-Ленского транспортного узла, это единственное место в Восточной Сибири, где так благоприятно пересекаются железнодорожная и водная магистрали, подкрепленные наличием аэропорта, имеющего
взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые транспортные самолеты ИЛ-76.
- Воспитанники городского спортивно-оздоровительного центра в разные годы становились чемпионами различных спортивных состязаний. Наиболее яркие имена наших сибиряков - Елена Болсун, чемпионка России по легкой атлетике, чемпионка студенческих игр; Виталий Федоров - чемпион мира по самбо среди юношей.
- Самые яркие памятники природы - скала Мир и природно-ландшафтные соленые источники в районе курорта «Усть-Кут».
ИСТОЧНИК KP.RU
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