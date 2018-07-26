26 Июль 12:00 2018-07-27T12:00:01+03:00

Мифы о кофе: Полезно или вредно - вот в чем вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты говорят, что этот напиток защищает мозг от слабоумия и продлевает жизнь

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Почему одни пьют по 5 кружек кофе в сутки, даже на ночь, и спокойно спят, а другие и после чашечки капучино после обеда уснуть не могут? Давайте вместе с ведущими экспертами разберемся, как действует на нас с вами этот напиток.

Недавно Институт научной информации о кофе (Institute for Scientific Information on Coffee) – да-да, есть и такой - нашел ответы на эти вопросы.

Оказывается, все зависит от того, как быстро ваш организм перерабатывает кофеин - по-научному говоря, от метаболизма, за который отвечает печень. Но не только. Важно и то, как кофеин воспринимают определенные молекулы в клетках головного мозга. Именно эти рецепторы и отвечают, насколько сильным будет прилив сил.

В итоге всех любителей кофе разделили на три типа. У первых высокая чувствительность к кофеину: он медленно усваивается в печени, сильнее действует на нервные клетки в качестве стимулятора. Таким людям специалисты рекомендуют пить кофе традиционно: по утрам, до 12 часов дня.

Фото: "Мастерская кофе".

Второй тип - кофеманы со средней чувствительностью. Это как раз те, кто способен выпить до 3 - 4 чашек кофе в день. Однако на ночь пить кофе им нельзя - гарантирована бессонница.

Наконец, у представителей третьего типа метаболизм быстрый, им можно пить кофе в любое время дня и суток.

И самое главное - эксперты говорят, что кофе никому не вредит. А вот полезных эффектов может быть много.

Вот что о них сообщает авторитетный научно-медицинский журнал BMJ (British Medical Journal):

- Регулярное употребление кофе в целом снижает смертность. Эффект продления жизни дают в среднем от одной до трех, максимум четыре чашки кофе в день.

- Люди, которые регулярно пьют кофе, реже заболевают лейкемией (разновидность рака крови), меланомой (один из агрессивных видов рака кожи), раком печени и раком полости рта.

- Мужчины-кофеманы реже страдают от рака простаты, а женщины - от рака эндометрия.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Даже гипертоникам кофе не навредит

Заведующая кардиологическим отделением Иркутской областной больницы Анна Черкашина:

- Нельзя однозначно сказать, вредно или полезно пить кофе. Да, для кого-то это спасение, особенно рано утром. Чашка эспрессо помогает проснуться, взбодриться и приступить к работе. Все за счет того, что кофеин, который в нем содержится, приводит к кратковременному повышению артериального давления. Однако если молодым людям не стоит беспокоиться, то пожилым или страдающим гипертонией к кофе нужно относиться с осторожностью - тот же кофеин, наоборот, вызовет учащенное сердцебиение, бессонницу, слабость. Лучше все же придерживаться правила: две-три чашки кофе в день, желательно до обеда. Если уж очень хочется, можно и больше. Однако тогда для хорошего самочувствия нужно не забывать добросовестно принимать лекарства. Многочисленные исследования показали, что при этом условии кофе абсолютно безопасно даже для пациентов с гипертонией.

Мастерская кофе.

КСТАТИ

Мастерская кофе Александра Голобокова

Не весь кофе полезен. Если пить хороший Specialty coffee: качественные зёрна, правильной обжарки - польза очевидна.

В магазинах, к сожалению, можно приобрести некачественный продукт . На полках чаще всего попадается темная обжарка в следствии которой очень легко скрыть зерна с дефектом.

Польза в умеренном количестве. Ну и в качестве, конечно. А мы в этом знаем толк.

Фото: "Мастерская кофе".

У нас не просто кофейня, где готовят ароматный напиток, а место, где обжаривают зерна и подходят к этому вопросу с трепетом и профессионализмом. В России такого рода ростерий не так много, а тут прямо в центре Иркутска - в 130-м квартале. Заходите обязательно за чашечкой горячего эспрессо и свежеиспеченным круасаном! А может, вы захотите попробовать что-то новое?

Имеется множество моносортов из разных уголков земли: Африки, Северной/Южной Америки и Азии. Также у нас можно попробовать уникальные редкие разновидности: допустим, арабика Колумбийская Гейша, индийский сорт Муссонный Малабар, выдержанный на морском побережье, или Марагоджип - самые крупные зерна в мире, родом из Никарагуа. Если вам что-то особенно понравится, всегда можете приобрести кофе для себя, чтобы постоянно наслаждаться этим вкусом дома. В наличие есть все, что мы готовим для наших гостей. Мы только за то, чтобы в Иркутске развивалась культура кофе, поэтому готовы рассказывать об особенностях его произрастания и обработки, а также о том, как появляется тот или иной вкус.

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Мастерская кофе Александра Голобокова

Тел. 8-914-898-47-93.

Адрес: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 33.

Сайт: http://golobokov.com/

Фейсбук: https://www.facebook.com/golobokovcoffee

Инстаграм: masterskaya.coffee

Фото: "Мастерская кофе".

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