Усольский район стремится к развитию

27 Июль 05:40 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Усольский район Иркутской области, что находится в 70 км от столицы региона, играет важную роль в жизни всей Иркутской области. Здесь активно развиваются не только промышленность, но и сельское хозяйство, а также социальная сфера. В составе Усольского района 13 муниципальных образований, в которых как в капле воды отражается вся структура региональной экономики.

Залог стабильности региональной экономики…

Когда более 90 лет назад Усольский район был сформирован в своем нынешнем виде, он представлял собой не более чем волей административных органов очерченный многоугольник на карте, объединяющий слабо связанные между собой в экономическом плане сельские поселения. Но годы шли, и теперь нельзя сказать, что Раздольинское муниципальное образование, например, и Усолье-Сибирское оказались в одной упряжке случайно. Сегодня, с развитием транспортной доступности, они фактически представляют собой город и его пригород, пусть и несколько удаленный по расстоянию.

Кстати, именно в Раздольинском муниципальном образовании располагается несколько активно работающих предприятий по добыче полезных ископаемых, которые потом поставляются на крупные региональные и федеральные стройки, используются на целом ряде стратегически важных производств и играют серьезную роль в поддержании стабильности областной экономики. И это не просто слова – с учетом того, насколько обширны и до настоящего времени все еще не освоены месторождения на территории района.

Только на сегодняшний день активную работу там ведут два предприятия, которые специализируются на добыче угля, и еще два готовятся к запуску в ближайшее время. Что характерно, за счет частных инвестиций, без копейки государственного финансирования. Более того, регулярно вкладывая собственные средства в развитие инфраструктуры района, неся определенный набор социальных обязательств. А ведь это в наше непростое время редкость, и сам факт того, что бизнес готов вкладывать значительные средства в разработку месторождений, уже говорит о том, насколько комфортно себя чувствуют в Усольском районе предприниматели.

Помимо прочего в Усольском районе добывается железная руда, которая позволила несколько лет назад возродить в поселке Михайловка Черемховского района Восточно-Сибирский огнеупорный завод, вдохнув новую жизнь в небольшое поселение.

А ведь есть еще и месторождения золота, в том числе и неосвоенные, которые ждут своего часа. В свое время они показывали очень неплохие перспективы для развития, и только тяжелая социально-экономическая обстановка в стране обусловила приостановление работ. Но все выравнивается, и рано или поздно бизнес обратит внимание и на этот фронт работ. Район получит дополнительные вливания в бюджет, а местные жители повысят свой уровень жизни.

…и продовольственной безопасности

Конечно же, район жив не только полезными ископаемыми. Одной из основных отраслей здесь является сельское хозяйство. Его доля в общей структуре экономики района стабильно превышает 10%. Качественная, произведенная в экологически чистых условиях продукция уже долгие годы радует население области, и сам факт того, что даже в тяжелые 90-е годы прошлого века хозяйства территории смогли не только выжить, но и динамично развиваться, уже говорит о многом.

Также здесь активно развивается фермерство. КФХ не только производят качественную продукцию, которую можно встретить на прилавках районных магазинов, но и предоставляют рабочие места жителям муниципалитета, давая им возможность обеспечить себе достойную жизнь и тем самым снижая социальную напряженность. Ведь на сегодняшний день постоянное рабочее место со стабильной заработной платой, особенно для сельской территории, - это большая ценность, и далеко не каждый житель села может похвастаться тем, что у него в трудовой книжке есть официальная запись о трудоустройстве. В Усольском районе такой проблемы в глобальном масштабе уже не стоит - совокупными усилиями власти и бизнеса.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что в нужном и важном деле обеспечения продовольственной безопасности региона именно Усольский район занимает одну из принципиально важных позиций. Благодаря конструктивному сотрудничеству предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, с местными и региональными властями за непродолжительный период времени Иркутская область смогла в значительной мере снизить свою зависимость от поставок мясо-молочной продукции и полуфабрикатов из соседних регионов.

Богатая история – основа не до конца пока оцененного потенциала муниципального образования. Фото: Администрация Усольского района.

Благоприятная территория для ведения бизнеса

Несмотря на близость к областному центру, Усолье-Сибирское и прочие муниципальные образования на территории района едва ли не полностью лишены тех проблем, что неизбежно порождает большой город. В первую очередь речь идет об алкоголизации и наркопреступности, и здесь нельзя не отметить качественную работу правоохранительных структур на территории. Вот уже несколько лет, как Усольский район находится в лидерах по уровню работы инспекторов по делам несовершеннолетних, активно ведется борьба с нелегальной торговлей алкоголем, фактически пресечена деятельность целого ряда преступных группировок… Благодаря всему этому Усольский район сегодня выступает по-настоящему благоприятной территорией для ведения бизнеса.

И это касается даже столь проблемной для нашего региона темы, как нелегальная лесодобыча: несмотря на то что в районе активно ведутся лесозаготовки, они не истощают лесных богатств региона, дают рабочие места и ощутимое пополнение бюджета, которое позволяет на должном уровне поддерживать социальную обеспеченность населения. Медицинское обслуживание, развитая система учреждений дошкольного образования - неожиданно, но за последние годы Усольский район ни разу не отметился серьезными проблемами в этих сферах. Скорее, даже наоборот. Ведь сам факт того, что головной организацией российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» избран усольский лицей № 1 и на его базе уже более 10 лет проводятся ежегодные конференции для школьников со всей Иркутской области, позволяющие обеспечить должную поддержку молодым и талантливым исследователям, уже о чем-то говорит, и в первую очередь о высоком профессионализме педагогов и значительных усилиях местных властей по продвижению интересов своего района на самом высоком уровне.

Впрочем, наряду со всем вышеперечисленным у района есть и проблемы, которые в значительной мере тормозят его поступательное развитие. Это недостаточно активная работа с крупными инвесторами, которые могли бы быть потенциально заинтересованы в освоении и рациональном использовании богатств Усольской земли. Это и не самая развитая дорожная сеть района, поддержание которой в надлежащем состоянии требует значительного объема бюджетных средств, которые не всегда получается изыскивать в требуемом количестве.

Именно последняя проблема, по мнению ряда экспертов, является ключевой - той самой, которая все еще не позволяет Усольскому району выйти на лидирующие позиции среди муниципалитетов Иркутской области. Как говорил один англоязычный экономист: «Дороги - это артерии экономики». Поспорить со справедливостью этого утверждения трудно, ведь именно развитой и качественно отремонтированной дорожной сетью и определяется потенциал территории.

Сегодня Усольский район ждет своего часа. И в том, что он рано или поздно наступит, сомнений нет - просто потому, что такой потенциал зря пропасть не может. И можно быть уверенными в том, что местные власти вместе с населением и бизнесом сделают для этого все от них зависящее. Готовность к работе есть!

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