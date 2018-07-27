В Иркутске задержан преступник, который порезал ножом женщину в Иерусалимском парке

27 Июль 07:47 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Иркутским полицейским и следователям удалось раскрыть жестокое нападение на женщину, которое произошло 12 июля в Иерусалимском парке. Тогда неизвестный прохожий напал на 41-летнюю иркутянку, которая гуляла с коляской, и несколько раз ударил ее ножом. С тяжелыми травмами она попала в больницу. На злоумышленника составили фоторобот и объявили в розыск, вскоре сыщикам удалось выйти на его след.

Подходящего под описание мужчину наряд полиции заметил в районе улицы Декабрьских Событий. Увидев оперативников, злоумышленник попытался сбежать. Сержант Михаил Батоев бросился за ним в погоню, а его напарник Алексей Иванов попытался блокировать беглеца на машине. Догнав преступника, Михаил Батоев уложил его на землю борцовским приемом, и застегнул его руки в наручники.

- В отделе 33-летний мужчина сознался в налете на женщину, объяснив это тем, что хотел украсть у нее мобильный телефон, - сообщают в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – А ударил ножом ее за то, что она якобы начала сопротивляться. Позже выяснилось, что это был не единственный случай нападения. Буквально за день до этого, там же в Иерусалимском парке он ограбил 31-летнюю девушку, угрожая ей ножом. Она не пострадала, так как закричала и бросив телефон, убежала.

Серийному налетчику уже предъявлено обвинение в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений, дожидаться суда он будет под стражей. Кроме того, ему предстоит пройти ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.