Иркутск в топе-5 регионов Сибири, которые страдают ожирением

30 Июль 06:08 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Итак, Минздрав России раскрыл все карты - назвал страдающие от ожирения регионы. Цифры, мягко скажем, не обнадеживают: в 2017 году почти у 2 млн человек подтвердился диагноз. Антилидер рейтинга - Алтайский край, где больны 127 230 жителей региона. Иркутская область попала на 12-е место по стране и на 4-е по Сибири. В Приангарье зарегистрировано 43 655 человек, страдающих ожирением. В Москве, для сравнения, таких пациентов 66 тысяч, а в городе, на минуточку, проживают (только по официальным меркам) 12,5 млн человек.

Почему же в Иркутской области такие высокие показатели? Выросли на деревенском молоке и хорошем мясе или, наоборот, предпочитаем натуральным и дорогим продуктам дешевые и вредные? Специалисты Роспотребнадзора Иркутской области еще год назад готовили большой доклад на эту тему. Основной вывод такой: из добытчиков мы превратились в потребителей, то есть меньше двигаемся и больше едим. Притом еда «подкарауливает» на каждом шагу: чипсы, шоколадки, хот-доги и прочий фаст-фуд. А человек должен употреблять в сутки от 1500 до 1700 калорий. Нормы мало кто придерживается. Вот вам и ответ на вопрос, откуда берутся лишние килограммы.

- Да, переедание, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя, - это все приводит в конечном итоге к ожирению, а еще это риск возникновения сахарного диабета, - говорила на одном из посвященных этой проблеме круглых столов главный эндокринолог Иркутской области Лариса Хамнуева.

Несмотря на то что существует несколько методов борьбы с ожирением, к которым относятся различные диеты, спорт, препараты для похудения, все же врачи настаивают: лечение требуется комплексное. И назначать его должны медики, а не вы сами себе. Специалисты разработают подходящий именно вам рацион, физические упражнения, а также подберут таблетки или при необходимости назначат операции.

Сейчас появилось много разных новомодных диет, которые якобы могут за очень короткое время избавить от лишнего веса. Но специалисты говорят, что на самом деле это миф. Итог этих диет один: снижается калорийность питания, но не учитывается, что при этом необходимо определенное количество белков, жиров и углеводов. К примеру, некоторым просто запрещена вегетарианская диета, поскольку она практически не содержит белка, который необходим для мышечной ткани, сердца и так далее. Голодание также не является методом борьбы с ожирением, что бы там ни говорили. Главный совет - баланс.

Кстати, Минздрав РФ признает: реальное количество страдающих от избыточного веса еще выше, ведь не все обращаются к врачам со своей проблемой. В Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии уверяют: как минимум каждый третий россиянин имеет избыточный вес, а каждый пятый страдает от ожирения.

Обладатели лишних килограммов в разы больше своих ровесников с нормальной массой тела рискуют заработать диабет 2-го типа, артериальную гипертонию, атеросклероз, инсульт или инфаркт. Так что стоит задуматься: а не пора ли избавиться от лишних килограммов?

КОНКРЕТНО

Как диагностировать ожирение

Самый понятный и быстрый способ определить избыточный вес и ожирение - индекс массы тела (ИМТ). Нужно разделить показатель веса в килограммах на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат.

Нормальная масса тела: ИМТ = 18,5 - 24,9

Избыточная масса тела: ИМТ = 25 - 29,9

Ожирение I степени: ИМТ = 30,0 - 34,9

Ожирение II степени: ИМТ = 35,0 - 39,9,

Ожирение III степени: ИМТ ≥ 40,0

Если у вас масса тела 77 кг, а ваш рост 172 см, то ваш ИМТ = 26,03 (77 : 1722) – значит, у вас избыточная масса тела.