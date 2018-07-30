За зверское убийство жены и ребенка иркутянину грозит пожизненный срок

30 Июль 06:21 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Завершено расследование убийства полуторагодовалого ребенка и его 21-летней матери в квартире на улице Байкальская в Иркутске. Напомним, 13 марта они вместе с мужем сняли там в аренду жилье посуточно, чтобы отметить семейный праздник. Позже хозяйка пришла за деньгами и нашла малыша и женщину мертвыми. Прибывшие на место эксперты насчитали на их телах множественные ножевые раны. Под подозрение сразу же попал 26-летний глава семьи. Больше суток ему удавалось скрываться на дачах в Мельничной Пади, однако сыщикам удалось выйти на след мужчины и задержать его.

- В ходе предварительного следствия установлено, что он заподозрил свою жену в измене, прочитав в ее телефоне сообщение от незнакомого мужчины, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. - В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, которого мать держала на руках, а затем – уже матери.

Стоит сказать, что мужчина родом из одной из стран Центральной Азии. В России приехал на заработки. После зверской расправы он планировал сбежать на родину и там залечь на дно.

Но уже после того, как предполагаемый преступник оказался в руках полиции, вину отрицать он не стал. Комиссия судебно-психиатрических экспертов признала его вменяемым, посчитав, что в принудительном лечении мужчина не нуждается. Теперь ему грозит пожизненный тюремный срок.