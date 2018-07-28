Полное лунное затмение 27 июля: лучшие фото из Инстаграма иркутян

28 Июль 06:19 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Такое бывает только раз в 100 лет! Полное лунное затмение да еще и в кроваво-красном цвете. Накануне ночью 27 июля иркутяне вместе со всей страной наблюдали это редкое астрономическое явление. И хотя в нашем городе было далеко за полночь, очень многие не спали и смотрели на небо. "Комсомольская правда"-Иркутск сделала подборку снимков, которыми сибиряки делились в соцсетях. Перед вами лучшие из лучших.

В Иркутске за полным лунным затмением в 9 телескопов наблюдали почти 5 тысяч человек. Главная площадка была на площади у Александра III и у иркутского планетария.

Полное лунное затмение 27 июля иркутяне наблюдали на главной площади города. ФОТО: ФБ Евгении Скаредневой

- Все началось с лекции о Марсе Алексея Бельских и Андрея Савина, ну а потом внимание было отдано небесным объектам - Венере, Юпитеру, Сатурну, Марсу и конечно же Луне - в окулярах телескопов, - рассказала сотрудница иркутского планетария Евгения Скареднева.

Профессиональными снимками в соцсетях делились у иркутские ученые.

"Довольно темное затмение, я бы сказал", - написал на своей странице директор обсерватории ИГУ Сергей Язев. - "Значит ли это, что в атмосфере Земли сейчас много аэрозоля? Если судить по дымке над Сибирью - пожалуй, да... По контуру земной тени легко себе представить, во сколько раз Земля больше Луны".

curiosity_and_hope Лунное затмение в Больших Котах #кроваваялуна #лунноезатмение2018

Иркутяне снимали луну не только в самом городе, но и на Байкале.

savinov.dv А вы видели такую луну? Очень зрелищно было

Свою рубрику популярной астрономии открыли и наши коллеги-журналисты.

daria_azarova Вселенная сотворила историю Великое противостояние Марса и самое продолжительное лунное затмение 21 века теперь в моей памяти Могу вести рубрику "Популярная астрономия от Азаровой" Весь этот космос такой страстный и общительный * * * #иркутск#лунноезатмение#луна#марс#суббота