Полное лунное затмение 27 июля: лучшие фото из Инстаграма иркутян
Такое бывает только раз в 100 лет! Полное лунное затмение да еще и в кроваво-красном цвете. Накануне ночью 27 июля иркутяне вместе со всей страной наблюдали это редкое астрономическое явление. И хотя в нашем городе было далеко за полночь, очень многие не спали и смотрели на небо. "Комсомольская правда"-Иркутск сделала подборку снимков, которыми сибиряки делились в соцсетях. Перед вами лучшие из лучших.
В Иркутске за полным лунным затмением в 9 телескопов наблюдали почти 5 тысяч человек. Главная площадка была на площади у Александра III и у иркутского планетария.
Полное лунное затмение 27 июля иркутяне наблюдали на главной площади города. ФОТО: ФБ Евгении Скаредневой
- Все началось с лекции о Марсе Алексея Бельских и Андрея Савина, ну а потом внимание было отдано небесным объектам - Венере, Юпитеру, Сатурну, Марсу и конечно же Луне - в окулярах телескопов, - рассказала сотрудница иркутского планетария Евгения Скареднева.
Профессиональными снимками в соцсетях делились у иркутские ученые.
"Довольно темное затмение, я бы сказал", - написал на своей странице директор обсерватории ИГУ Сергей Язев. - "Значит ли это, что в атмосфере Земли сейчас много аэрозоля? Если судить по дымке над Сибирью - пожалуй, да... По контуру земной тени легко себе представить, во сколько раз Земля больше Луны".
Иркутяне снимали луну не только в самом городе, но и на Байкале.
Свою рубрику популярной астрономии открыли и наши коллеги-журналисты.
Все лунное затмение 27 июля 2018 за одну минуту.