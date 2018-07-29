Погоня со стрельбой в Иркутске: девять полицейских пострадали при задержании лихача

29 Июль 04:02 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Почти по всем центральным улицам Иркутска длилась погоня за нарушителем на «Тойоте Филдер» в ночь на 29 июля. Все началось, когда тот не остановился на требования инспекторов ГИБДД, а наоборот нажал на газ, и попытался скрыться. Полицейские бросились за ним в погоню, и не раз требовали остановиться по громкоговорителю.

Не затормозил лихач и после того, как к погоне присоединились еще несколько экипажей. Чтобы остановить водителя, пока он не спровоцирует ДТП, оперативники применили табельное оружие. Гонка в стиле голливудского боевика была закончена на Иркутном мосту, где инспекторам удалось заблокировать «Тойоте» все пути отступления.

В момент, когда полицейские оформляли на 23-летнего неудавшегося «Шумахера» протокол, прямо на мосту, в толпу оперативников на скорости въехал 28-летний водитель «Форд Фокус».

- Пострадали девять полицейских, трех из них госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились к врачам за помощью. В аварии повреждены 6 машин, в том числе 4 служебных автомобиля.

Позже выяснилось, что водитель "Фокуса" был пьян. Сейчас он задержан и дает показания. Что касается водителя "Тойоты",то был ли в его крови алкоголь, выяснится после того как ему окажут медицинскую помощь.

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