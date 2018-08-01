Прокуратура опровергает, что осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в иркутской колонии

1 Авг. 11:46 2018-08-01T12:52:01+03:00

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То, что осужденный на 20 лет за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев,отбывает свой срок именно в иркутской исправительной колонии №3, сказать с полной уверенностью было сложно. Ведь даже в январе этого года, когда появилась информация о том, что Дадаева этапировали именно в ИК-3, в которой содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, в ГУФСИН Иркутской области этот факт не подтвердили, но и не опровергли.

Тихо и спокойно Дадаеву, которого признали виновным в одном из самых громких убийств последних лет, удалось отсидеть и не попадать на новостные ленты лишь полгода. Пока его адвокат Роза Магомедова не взорвала российские СМИ своим постом в соцсетях. Правозащитница написала, что ее подзащитный объявил в иркутской колонии голодовку. Чтобы узнать, зачем, корреспонденты «КП-Иркутск» дозвонились до Розы Магомедовой.

- Действительно, Заур голодает уже 12 дней, - подтверждает Роза Магомедова. – Причина? Он недоволен тем, что его незаконно помещают в ШИЗО (штрафной изолятор, - прим. Авт.). Об этом он мне рассказал лично, так как мы с ним регулярно на связи. Он звонит мне официально. Я сделала адвокатский запрос в колонию, чтобы мне предоставили список его нарушений. Но ответа пока не получила.

Но несколько недель в ШИЗО не единственная причина, по которой Дадаев отказался от пищи. Больше того, по словам его адвоката, в колонии более продолжительный срок (с начала и середины июля) голодают еще несколько осужденных: Анвар Аслаханов, Эдуард Засетов и Александр Купцов.

- Они протестуют против того, что на территории колонии закрыли мечеть, и молельную комнату теперь пытаются перенести в помещение синагоги, - продолжает Роза Магомедова. – Заур Дадаев поддерживает этот протест. Считаю, из-за этого может разгореться межнациональный конфликт. По моим данным там содержится около 40 мусульман. При этом бунты никто устраивать не собирается. Всем понятно, что хуже от них будет именно осужденным, а не сотрудникам. Нужно просто вовремя отреагировать.

Больше никаких жалоб на условия содержания в иркутском ИК-3 у Заура Дадаева, по словам адвоката, нет. За эти полгода у него уже прошли свидания с родными из Чечни: мамой и женой. В ближайшее время навестит его и адвокат. А пока Роза Магомедова планирует дождаться список нарушений и в случае чего, обжаловать их.

Однако, в прокуратуре Иркутской области информацию о голодовке Заура Дадаева опровергают.

- После того, как эта новость появилась в прессе, прокуратура по соблюдению закона в исправительных учреждениях провела проверку, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. – После которой выяснилось, что ни в какой голодовке Заур Дадаев не участвовал. Также, он не обращался ни с какими жалобами и заявлениями. Да, его отправляли в ШИЗО за несколько нарушений, но даже там он не отказывался от пищи. Сейчас он находится в своем отряде.

А теперь несколько слов о колонии, в которой сидит Заур Дадаев. Находится она прямо в черте Иркутска. При этом, заключенные здесь - бывшие чиновники, мэры, полицейские, адвокаты, судьи, прокуроры. (Дадаев служил заместителем командира чеченского батальона «Север», Прим. авт.), а не насильники и серийные убийцы. Сидят они за превышение должностных полномочий и взятки. Дадаев, конечно не первый известный сиделец. К примеру, здесь сидел экс-мэр Томска Александр Макаров.

В 2013 году Ик-3 прославилось на всю страну, когда осужденные не хотели шить сапоги, унты, да валенки, и устроили бунт, потребовав «Вкусную еду вместо тюремной баланды, условно-досрочное освобождение и хорошее медицинское обслуживание». В целом, иркутскую колонию считают спокойной. Сейчас в ней содержится 1260 человек.

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