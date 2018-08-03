Футболисты иркутского «Зенита»: Мечтаем вернуть болельщиков на трибуны

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-03T13:19:37+03:00

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Иркутские болельщики помнят сентябрь 2015-го, когда в нашем городе был настоящий футбольный бум. Еще бы, ведь тогда к нам впервые за 12 лет приехал клуб Премьер-лиги. Да не какой-нибудь середняк, а одна из самых титулованных команд - ЦСКА. Московских армейцев, прилетевших на матч 1/16 финала Кубка России с «Байкалом», на тот момент во главе с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, фанаты встречали в аэропорту, а потом полночи ждали у дверей гостиницы.

Буквально через полгода после того матча, на который пришло 12 тысяч зрителей, «Байкал» канул в Лету. Казалось, что следующего приезда великих команд нам придется ждать еще лет 10. Но прошло три года и у иркутян вновь есть шанс увидеть тот же ЦСКА, «Локомотив» или «Спартак». Наш «Зенит», обыграв «Читу» в первом матче нового сезона, наконец-то преодолел стадию 1/64 финала Кубка России и вышел в 1/32, где зенитовцев ждет соперник из Футбольной национальной лиги. Если победим, значит, выйдем в 1/16 и готовимся встречать клуб Премьер-лиги!

А пока коротко представим возможных соперников, которые могут попасться нам в 1/32 финала. Это томская «Томь», новосибирская «Сибирь», хабаровский СКА, либо владивостокский «Луч». Кто из них 22 августа приедет в Иркутск, определит жеребьевка, она состоится уже на этой неделе.

- Это будет самый важный матч в нашей карьере, - рассказыват корреспонденту "КП-Иркутск" капитан «Зенита» Илья Кунгуров. - С кем из этих команд играть, нам без разницы, они все сильны. Мне бы хотелось встретиться на поле с «Лучом». Там выступают наши иркутяне Максим Машнев и Иван Хлебородов, с которым мы и вовсе родственники - он мой шурин. В любом случае этот кубковый матч станет шансом для всех нас проявить себя на более высоком уровне. Наш молодой состав уже начинает прогрессировать. В желании и мотивации мы им точно не уступим. Ну и, конечно, мечтаем пройти в Кубке как можно дальше и снова привезти в Иркутск клуб Премьер-лиги. Чтобы на трибунах вновь был праздник, как в 2015-м. Кстати, хочется, чтобы болельщики вернулись на стадион. Жаль, но те фанаты, которые болели за «Байкал», пока на нас не ходят. Для нас важна поддержка, поэтому приходите 22 августа на стадион, вместе мы победим!

Вратарь Илья Кунгуров: "Матч 1/32 финала Кубка России с командой ФНЛ станет для нас самым важным в карьере"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кстати, победу над «Читой», которая являлась фаворитом матча, наши парни добыли и вовсе без поддержки (игра прошла в Чите. - Прим. авт.), за минуту до конца игры, когда при счете 2:2 точный удар со штрафного нанес Артур Копытин.

- Получился поистине кубковый матч, - говорит главный тренер «Зенита» Олег Яковлев. - В первом тайме было наше полнейшее преимущество. Забили два гола, создали еще четыре момента, которые должны были завершать взятием ворот, но, не использовали их. Во втором отрезке ребята стали бояться за результат и прижались к своим воротам. Причем случилась полная анархия: никто никого не держал, никто ни за кого не отвечал - в результате второй гол. Хорошо, что в концовке заработали этот штрафной и использовали свой шанс.

Но главный турнир для «Зенита» в этом сезоне - Первенство России среди команд второго дивизиона. Здесь звезд иркутские футболисты пока не хватают и выше предпоследнего места за два года не поднимались. На серьезные трансферы рассчитывать зенитовцам пока рано, и команда по-прежнему практически в полном составе играет местными молодыми воспитанниками. О выезде в теплые страны для подготовки к сезону тоже остается только мечтать.

- Из отпуска мы вышли 25 июня и первую неделю потренировались в Иркутске, - говорит Олег Яковлев. - Затем отправились на базу «Чайка» на Байкал. Но выполнить весь объем работы не получилось. Серьезно подвела погода. Из-за дождей поле стало травмоопасным. Пришлось менять всю программу. Рассчитываем доработать уже в начале сезона. Какие задачи перед командой? Все просто: побеждать в каждом матче. На чемпионство пока не замахиваемся. Натаскиваем иркутскую молодежь и пытаемся развивать наш футбол.

- Главное, что в клубе сейчас все стабильно, - говорит Илья Кунгуров. - Тренировочная база, экипировка, зарплаты - со всем этим проблем нет. Конечно, не хватает еще несколько опытных игроков, но руководство делает ставку на своих воспитанников, что тоже неплохо.

Как раз иркутские молодые футболисты из дублирующего состава и пополнили «Зенит» в это межсезонье. В главную команду привлекли вратаря Игоря Крикуна, полузащитников Романа Комарова, Артема Сапогова и нападающего Рафаэля Мурадяна. Есть и потери. Из Иркутска на повышение отправился защитник Григорий Труфанов. Футболист приглянулся клубу ФНЛ хабаровскому СКА, который еще в прошлом сезоне играл в Премьер-лиге. А это значит, что шанс попасть на карандаш скаутам более именитых команд у молодых иркутских зенитовцев есть.

- Остается только показать хорошую игру, - завершает Илья Кунгуров. - Наверняка скауты клубов Премьер-лиги и ФНЛ регулярно появляются на матчах второй лиги и просматривают молодых талантливых игроков.